“Non giocherà mai”: messo alla porta da Ranieri e la società | Bisognava diminuire le spese

Un calciatore giallorosso potrebbe lasciare a fine stagione dopo lo scarso impiego da parte dell’attuale allenatore della Roma.

“Mi aspettavo di andare bene, ma non fino a questo punto”. Sono state queste le parole pronunciate da Mister Claudio Ranieri al termine della partita della sua Roma contro l’Empoli e dopo l’ennesima vittoria di questo periodo di una squadra scatenata che sta macinando punti e recuperando posizioni su posizioni in classifica.

Una dichiarazione significativa che infondo descrive alla perfezione l’andamento sorprendente della squadra giallorossa dopo l’arrivo di Mister Ranieri in panchina. L’ennesimo capolavoro dell’allenatore romano è certificato dai punti e dai risultati, ma anche dallo stato in cui versa attualmente la Roma, soprattutto se confrontato con quello in cui versava quando lui è arrivato.

Prima di Ranieri la Roma era a soli tre punti dalla zona retrocessione e al tredicesimo posto in classifica, ora è settima, con prospettive anche di poter ambire a recuperare dalla zona Champions League. Nel girone di ritorno, inoltre, i giallorossi sono la squadra che ha fatto più punti in classifica e sono 30 quelli conquistati nelle ultime dodici partite.

Nove vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, con la squadra che però è imbattuta in campionato da inizio dicembre. Un ruolino di marcia impressionante che è frutto del lavoro e della serietà di Mister Ranieri, ma anche della qualità della rosa che ovviamente sta venendo fuori grazie alle scelte del tecnico ex Cagliari e Leicester.

Gourna-Douath, le condizioni per il riscatto obbligatorio

Una qualità che è stata anche implementata nel mercato di gennaio. Sessione invernale che ha portato nella Capitale il centrocampista francese, classe 2003, Lucas Gourna-Douath. Per l’ex Salisburgo, però, il futuro a Roma appare assai complicato ed, al momento, le possibilità che possa vestire la maglia giallorossa anche nella prossima stagione, sono quasi nulle.

Gourna-Douath, infatti, è arrivato con la formula del prestito oneroso a 400mila euro, ma con obbligo di riscatto che scatterebbe al verificarsi di determinate condizioni. Giocare il 50% dei minuti, recuperi esclusi, di tutte le partite disputate dalla Roma da quando lui è in rosa e in tutte le competizioni.

Roma, niente riscatto per Gourna-Douath

Questa la condizione che farebbe scattare l’obbligo fissato a 20 milioni di euro, con la Roma al settimo posto in classifica al termine della stagione. Una condizione che difficilmente si concretizzerà. Il centrocampista francese, infatti, oltre a non essere stato inserito in lista UEFA, per le partite di Europa League, ha fin qui giocato soltanto 81′ a Parma e 58′ a Venezia.

Nelle altre partite in cui Ranieri lo ha avuto a disposizione, quindi, soltanto panchina per Gounra-Douath per cui, probabilmente, come ipotizzano alcuni tifosi giallorossi sui social, la società ha già deciso di non far scattare l’obbligo di riscatto a fine stagione. Ciò non toglie che, comunque, Roma e Salisburgo, caduto l’obbligo di riscatto, si possano sedere ad un tavolo e discutere del passaggio del calciatore in giallorosso, magari a prezzi rivisitati rispetto a quelli stabiliti in inverno.