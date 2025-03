“Milan senza futuro”: rossoneri sul baratro del fallimento | Impossibile salvarsi

Il Milan rischia di non avere futuro, il fallimento è annunciato, la salvezza appare complicata, il momento nero del club

A dieci giornate dalla fine del campionato il Milan è al nono posto in classifica e fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. Una stagione da dimenticare quella dei rossoneri che non sono riusciti a svoltare dopo l’esonero di Paulo Fonseca negli ultimi giorni del 2024 e l’approdo in panchina di Conceicao.

La gestione dei due tecnici portoghesi è stata diversa ma con risultati simili. Il primo ha provato a utilizzare il pugno di ferro nei riguardi di alcuni giocatori di rilievo dell’organico, da Theo Hernandez a Rafael Leao.

Il secondo ha chiesto e ottenuto rinforzi precisi durante la finestra di riparazione, mettendo in campo un undici troppo sbilanciato in avanti e incapace di registrarsi in difesa, con un numero spropositato di reti subite, troppe per rientrare in corsa per il quarto posto.

A rendere ancora più negativo il cammino della squadra del presidente Gerry Cardinale è l’eliminazione ai 16esimi di Champions League per mano di un Feyenoord che sembrava essere un avversario alla portata.

Il fallimento appare a un passo, il Milan non era mai stato così in basso

Nemmeno le giovanili del Milan non se la passano bene. Nel campionato Primavera il club è al sesto posto e reduce dal pari nel derby. Va decisamente peggio all’Under 23 che rischia la discesa tra i dilettanti che sancirebbe il fallimento del progetto.

Alla prima stagione in Lega Pro, il Milan futuro, che era partito sotto i migliori auspici, con il baby fenomeno Camarda al centro dell’attacco, è al penultimo posto nel girone B e ha perso anche l’ultima gara sul campo del Pineto.

La situazione è disperata, serve un miracolo al Milan per salvarsi

A sette partite dalla fine, la salvezza diretta appare improbabile data la distanza dal sest’ultimo posto. I rossoneri sono chiamati prima a scongiurare la chiusura del campionato come fanalino di coda e poi a battere l’avversario che troveranno nei playout.

Una reazione serve nell’immediato, a partire dalle prossime due sfide che vedranno il Milan affrontare due toscane come il Pontedera e l’Arezzo.