Rimandato nel suo habitat senza troppi complimenti | Giuntoli, la Juve non è posto per te: addio certo e sostituto già trovato

L’addio alla Juventus si concretizzerà in estate. Di comune con accordo con Giuntoli, la società ha deciso: tornerà nel suo habitat.

Con la pesante sconfitta interna rimediata domenica sera contro l’Atalanta ancora da digerire, la Juventus di Thiago Motta è tornata al lavoro sui campi della Continassa per preparare al meglio il match esterno di domenica pomeriggio contro la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Appuntamento, quello dello Stadio Artemio Franchi, al quale i piemontesi arrivano con il chiaro scopo di confermarsi in quarta posizione davanti alle dirette inseguitrici (tra cui la Viola stessa) e fare così un piccolo passo in avanti verso quello che, viste le recenti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia, ad oggi è l’unico obiettivo stagionale raggiungibile.

Perdere a Firenze domenica pomeriggio non è infatti contemplato dalle parti della Continassa, poiché una sconfitta in terra toscana non solo metterebbe a rischio il quarto posto, ma creerebbe ancora più dubbi attorno alla figura di Thiago Motta che, ora come ora palesemente allo sbando, rischia seriamente di dire addio anzitempo alla panchina bianconera.

Ingaggiato la scorsa estate per riportare in alto la Vecchia Signora, il tecnico italo-brasiliano si è fin qui purtroppo dimostrato, risultati alla mano, profilo forse non ancora pronto per una piazza importante come quella torinese. La società ha fatto per ora capire di non avere alcuna intenzione di separarsi da lui, ma è chiaro come si tratti indubbiamente di una fiducia a termine; l’esonero, in caso di uscita dalla zona Champions, è infatti dietro l’angolo.

In estate via chi non serve

Chiamata, come detto, a confermarsi in zona Champions League per rendere solo meno amara un’annata iniziata con l’intento di tornare sul tetto d’Italia a distanza di cinque anni dall’ultima volta, la Juventus si prepara a un’altra rivoluzione estiva che dovrebbe veder andare via tutti quegli elementi che, visti i risultati ottenuti fin qui, si sono rivelati completamente inutili alla causa.

Tra questi sicuramente Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic che, non graditi ormai anche dalla maggior parte dei sostenitori bianconeri, dovrebbero lasciare Torino la prossima estate per andare a cercare maggiori fortune altrove. La società, quindi, è pronta a ripartire quasi nuovamente da zero per costruire un gruppo solido e forte, capace di tornare ai vertici dopo troppi anni di digiuno.

Douglas Luiz-Tonali: Giuntoli tenta lo scambio col Newcastle

Acquistato dall’Aston Villa per 50 milioni di euro lo scorso 30 giugno, Douglas Luiz, come anticipato, dovrebbe rientrare nel gruppo dei giocatori che la Juventus venderà quasi sicuramente in estate. Spesso non disponibile, il centrocampista brasiliano si è rivelato finora un vero e proprio buco nell’acqua per la Vecchia Signora che, ingaggiatolo per rendere più competitivo il suo centrocampo, avrebbe recentemente maturato l’idea di rispedirlo in quello che, prima del suo approdo a Torino, era stato il suo habitat, vale a dire la Premier League.

Un ritorno nel massimo campionato inglese, quello del classe ’98 sudamericano, che, stando a quanto riferito nei giorni scorsi da Calciomercato.it, Giuntoli è pronto a mettere in atto proponendo al Newcastle un clamoroso scambio con Sandro Tonali. Non disdegnando l’idea di ingaggiare un giocatore che la Premier la conosce benissimo, i Magpies avrebbero infatti fatto comprendere di essere quantomeno disposti a sedersi a tavolino per ascoltare la proposta bianconera. All’apertura della sessione estiva di calciomercato manca, ovviamente, ancora parecchio, ma la Juve è già al lavoro per tornare subito grande. Nelle prossime settimane dovremmo certamente saperne di più.