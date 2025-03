Addio ai portoghesi del Milan: rivoluzione totale per i rossoneri | La società li caccia senza remore

La società rossonera sta preparando l’ennesima rivoluzione tecnica in vista della prossima stagione e farà fuori i lusitani.

Ad inizio febbraio, dopo la faraonica e convincente sessione invernale di calciomercato, il Milan sembrava essere rinato e già si parlava di una squadra che poteva ambire tranquillamente al quarto posto, alla vittoria della Coppa Italia, dopo aver già conquistato la Supercoppa Italiana, e che avrebbe potuto fare più strada possibile in Champions League.

La scoppiettante vittoria casalinga in Coppa Italia ottenuta contro la Roma di Claudio Ranieri, con gol e assist nel secondo tempo dei nuovi arrivati Santiago Gimenez e Joao Felix, aveva già illuminato gli occhi dei tifosi rossoneri che stavano intravedendo qualcosa che a San Siro non vedevano da tempo.

In quel momento, quindi, il Milan sembrava una squadra in forte risalita, con due assi portoghese, Leao e Joao Felix pronti a dare spettacolo e a deliziare le platee rossonere, e il condottiero loro connazionale, Sergio Conceicao, che sembrava aver trovato il bandolo della matassa per far rendere la squadra nel miglior modo possibile.

Dopo nemmeno un mese e mezzo da quella serata, però, sembra essere passata davvero un’eternità. Al Milan, dopo essere stato eliminato dal Feyenord nei playoff di Champions League e aver subito tre sconfitte consecutive in campionato, resta solo l’obiettivo Coppa Italia e, oggi, i portoghesi sembrano già molto lontani da Milanello.

Milan, via Joao Felix e Conceicao a fine stagione

Al netto di Rafael Leao che ha comunque un contratto lungo e ricco con il Diavolo e, all’interno dello stesso, una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, sia Sergio Conceicao che Joao Felix, infatti, dovrebbero fare le valigie alla fine della stagione. Il tecnico non ha convinto e ormai sembra quasi certo un suo esonero a fine maggio.

Anche l’esperimento Joao Felix orchestrato dall’agente Jorge Mendes, d’altra parte, pare già miseramente fallito. Il potente procuratore portoghese aveva orchestrato tutto da dietro le quinte, sfruttando la presenza sulla panchina del Milan di Sergio Conceiçao, per portare il suo assistito a Milanello e dargli un’altra chances in una grande squadra.

Milan, niente incontro con il Chelsea per Joao

Per come erano cominciate le cose, però, già si prevedeva e parlava di un incontro in estate tra il Milan ed il Chelsea per parlare del rinnovo del prestito di Joao Felix con la possibilità dell’inserimento di un’eventuale clausola per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore. Il fantasista, però, poi ha soltanto deluso e, ad eccezione dell’esordio contro la Roma, come detto, non ha mai convinto.

Questo quanto scrive La Gazzetta dello Sport sulla vicenda: “Il futuro del numero 79 rossonero sembrerebbe essere segnato, anche perché con l’addio oramai scontato del connazionale che siede in panchina è difficile ipotizzare anche una permanenza, che comunque sarebbe stata oggetto di discussione considerato il fatto che ad oggi Joao Felix non ha dimostrato di meritare la conferma. Ma chissà che le cose non possano cambiare nelle prossime settimane, difficile, certo, ma quella Coppa Italia in palio potrebbe essere un paracadute niente male”.