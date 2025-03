Grazie, ma no grazie: Allegri rifiuta ufficialmente la proposta | Il suo futuro è in un top club italiano

Il tecnico livornese ha rifiutato offerte di altissimo livello perché vuole tornare ad allenare un top club nostrano.

Uno dei tecnici più discussi, amati e odiati allo stesso tempo, è sicuramente Massimiliano Allegri. Di lui non si è mai smesso di parlare in questi ultimi anni, anche quando, come in questo momento, non è protagonista su una panchina di Serie A.

Ora, però, il suo nome è tornato fortemente in auge, sia in prospettiva futura, sia pensando a quanto successo fino a qualche mese fa. Da una parte, infatti, c’è il Milan che, in vista della prossima stagione, si appresta a cambiare l’ennesimo allenatore negli ultimi mesi e potrebbe scegliere proprio il tecnico livornese per un nuovo e rivoluzionato progetto.

Dall’altra, invece, ci sono opinionisti, addetti ai lavori e tifosi della Juventus che lo rimpiangono e molti si dicono onestamente pentiti di aver preferito il nuovo Thiago Motta, al vecchio usato sicuro, appunto, Massimiliano Allegri.

Lui, però, a quanto pare, è pronto per una nuova avventura e non vede l’ora di ritornare ad allenare e a fare quello che gli riesce meglio: competere per la vittoria. Secondo alcune fonti, però, una molto vicina proprio all’allenatore livornese, Allegri, come è successo già in passato, sarebbe pronto ad accettare soltanto una proposta che arrivi dall’Italia e da un top club della nostra Serie A.

Allegri, rifiuti importanti negli ultimi anni

A rivelare questa sua preferenza ci ha pensato l’ex allenatore, molto amico proprio di Allegri, Giovanni Galeone che, recentemente, a margine di un’intervista, ha dichiarato quanto segue: “Negli anni precedenti Allegri ha rifiutato offerte incredibili da Premier o Psg. I dirigenti francesi chiamarono addirittura me perché lo convincessi ad andare! Non ci fu modo. In Arabia gli offrivano ponti d’oro e lui niente. Cerca una sfida stimolante e ama la Serie A”.

Questo fa il paio con quanto successe prima del suo rientro alla Juventus, nell’estate 2021, quando Allegri, negli anni precedenti, aveva rifiutato l’Arsenal e, secondo alcuni, anche e addirittura il Real Madrid. Max vuole tornare quindi protagonista, ma lo vuole fare in Italia e nella nostra Serie A.

Serie A, Allegri pronto a tornare

In pole, come detto, in questo momento c’è il Milan che vorrebbe affidarsi a lui per un nuovo progetto e per tornare a competere per lo Scudetto. La candidatura forte di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo dei rossoneri, inoltre, spingerebbe ulteriormente il tecnico livornese a Milano, sponda rossonera.

Non solo il Milan, però. Sulle tracce di Allegri, infatti, ci sarebbero altri due top club del nostro campionato. Da una parte la Roma, con Claudio Ranieri che avrebbe già aperto il casting per il tecnico della prossima stagione, dall’altra addirittura la Juventus per un terzo ritorno che avrebbe davvero del clamoroso.