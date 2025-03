Dazn non ha più un euro: danno economico senza precedenti | Così si va verso il fallimento

Dazn si è preso un rischio economico enorme con la trasmissione di tutto il campionato, i conti iniziano a non tornare, arrivano i primi tagli

Dazn si è aggiudicato i diritti per la trasmissione di tutta la Serie A fino al 2029. La piattaforma, per avere un ritorno economico dall’enorme investimento che ha messo in atto, ha aumentato il costo del proprio abbonamento, generando il malumore degli appassionati che spesso ricorrono alla pirateria per poter assistere da casa alle gare della propria squadra del cuore.

Una battaglia che la Lega sta combattendo, con sanzioni pesanti. Dazn sta cercando di incentivare possibili nuovi acquirenti, con la visione in chiaro di alcune sfide di cartello, una mossa con cui si augura di allargare il proprio bacino di utenti e anche sponsor pubblicitari che diano respiro al broadcaster.

Ogni settimana DAZN propone un big match di Serie B, la partita di una tra Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, una sfida di Liga Portugal e il meglio del calcio femminile.

Inoltre in chiaro sarà trasmesso anche tutto il Mondiale per Club, la prima edizione del torneo che si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio in America e che vedrà come rappresentanti italiane la Juventus e l’Inter, squadre seguite da milioni di tifosi che potrebbero così consentire a Dazn di avere introiti dall’acquisto di spazi pubblicitari.

Dazn e i tagli al personale, il fatto non è passato inosservato

Il parere di una larga parte degli appassionati di calcio sui social è che Dazn non se la passi benissimo. A dimostrazione di ciò è il fatto che ex calciatori o tecnici si trovino a commentare le partite e che addirittura indossino anche i panni di intervistatori negli spogliatoi.

Un fatto di questo tipo è avvenuto nel post partita del big match dell’ultimo turno di campionato tra Atalanta e Inter. L’ex allenatore proprio dei campioni d’Italia in carica, Andrea Stramaccioni, ha intervistato il mister dei bergamaschi Gian Piero Gasperini.

L’espulsione ha condizionato la partita, il confronto tra i due allenatori in diretta

Gasperini ha recriminato riguardo al cartellino rosso che è stato inflitto a Ederson e che, a detta sua, ha impedito alla sua squadra di poter cercare di pareggiare una gara che era in equilibrio, nonostante il vantaggio degli uomini di Inzaghi grazie al colpo di testa di Carlos Augusto.

La partita è stata trasmessa in chiaro, senza la necessità di sottoscrivere un abbonamento e non si tratta di un caso isolato in questo campionato.