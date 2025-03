Napoli, ecco il vero sostituto di Kvaratskhelia: è un top player che ha stregato l’Europa | Accordo e firma sul contratto

Dopo la partenza del campione georgiano il club azzurro non ha acquistato un’alternativa. Operazione rimandata in estate.

Durante la fine della sessione invernale di calciomercato ha fatto molto discutere la scelta del Napoli di non sostituire adeguatamente il partente Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano, dopo essere rimasto controvoglia durante la scorsa estate, convinto da Antonio Conte a sposare il progetto azzurro, è stato poi ceduto al Paris Saint Germain.

Ad essere decisivo è stato il volere del calciatore e del suo procuratore, ma anche il forte pressing del Psg che è tornato alla carica dopo aver già provato a prendere il georgiano la scorsa estate. Con una cifra vicina ai 75 milioni di euro, comprensiva di bonus, quindi, Kvara è passato al club parigino ed ora si diverte insieme agli altri campioni con cui dialoga nel reparto offensivo dei Campioni di Francia.

Dopo settimane di trattative, voci e suggestioni, come detto, Aurelio De Laurentiis non ha regalato a Conte un vero sostituto del georgiano. Da Garnacho ad Adeyemi, fino ad arrivare a Saint-Maximin e altri esterni d’attacco di grido, alla fine la dirigenza del Napoli ha preferito non investire grandi cifre, incassando per intero l’assegno arrivato dal PSG.

Durante l’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato, poi, è arrivato il solo Noah Okafor dal Milan, in prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Lo svizzero, in queste settimane, è entrato bene in più di qualche partita, ma non può essere un titolare di questo Napoli e, tantomeno, il calciatore su cui investire per il futuro.

Napoli, polemiche per il mancato arrivo in attacco

Questo mancato acquisto importante in attacco ha fatto storcere il naso a molti opinionisti, addetti ai lavori e tifosi del Napoli e, quasi sicuramente, avrà deluso anche lo stesso Antonio Conte che non ha contestato la società apertamente soltanto perché aggrappato ad un sogno chiamato Scudetto e desideroso di mantenere l’ambiente quanto più calmo possibile.

Ora che l’Inter è scappata in vetta alla classifica, con tre punti in più e il Napoli ha raccolto soltanto sei punti nelle ultime sette partite, però, in molti si chiedono cosa sarebbe stato se ci fosse stato Kvaratskhelia o comunque un suo sostituto di alto livello, soprattutto dopo l’infortunio di Neres.

Napoli, ecco il sostituto di Kvara

Conte non ha voluto gettare benzina sul fuoco, come detto, ma se dovesse continuare sulla panchina del Napoli ha già messo le cose in chiaro e vuole che in estate possa arrivare un grande interprete in zona offensiva. Gli azzurri, da questo punto di vista, guardano ancora in casa Borussia Dortmund e, dopo non essere riusciti ad arrivare ad Adeyemi, sognano il 20enne Jamie Bynoe-Gittens.

L’esterno d’attacco inglese è un talento di primissimo livello e, dopo le prime stagioni interessanti con la maglia del Borussia Dortmund, quest’anno si è definitivamente preso il posto da titolare e sta facendo vedere tutte le sue enormi potenzialità. In stagione sono già 11 le reti in 23 presenze, tra tutte le competizioni, tra cui le quattro in Champions League dove, con la sua squadra, è qualificato ai quarti di finale.