“Osimhen? No, in Serie A riporto lui” | Giuntoli, mossa a sorpresa per l’attacco: in bianconero al posto di Vlahovic

La Juventus ha trovato il sostituto di Vlahovic. Scartato Osimeh, Giuntoli porta a Torino una vecchia conoscenza della Serie A. È fatta.

Ferma come tutte le squadre per lasciar spazio agli impegni di Nations League dell’Italia di Luciano Spalletti, la Juventus di Thiago Motta lavora sui campi della Continassa per preparare il match casalingo della prossima settimana contro il Genoa di Patrick Vieira.

Gara, quella contro il Grifone in programma all’Allianz Stadium sabato 29 marzo alle 18.00, alla quale i bianconeri arrivano dopo le due pesantissime sconfitte consecutive rimediate contro Fiorentina e Atalanta e con l’ovvio intento di tornare a riassaporare il piacevole gusto di una vittoria che manca dal 2-0 all’Hellas Verona dello scorso 3 marzo.

Vincere contro i rossoblù dell’ex centrocampista francese passato a Torino nella stagione 2005-2006 è di vitale importanza per la Vecchia Signora la quale, scivolata in quinta posizione alle spalle del Bologna, sarà chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo nelle prossime settimane per non rischiare di restare fuori dall’Europa più importante il prossimo anno.

Con Lazio, Fiorentina, Roma e Milan alle calcagna, Madama non può infatti permettersi passi falsi che adombrino ancora più un’annata destinata a finire comunque quanto prima nel dimenticatoio. Fuori da Champions League, Coppa Italia e sconfitti in semifinale di Supercoppa Italiana, agli uomini del presidente Ferrero non resta che ottenere il pass per la massima manifestazione continentale per rendere meno amara una stagione fallimentare, iniziata con tutt’altre ambizioni.

Juve, con o senza Champions sarà rivoluzione: già certo l’addio di Vlahovic

Destinata, come detto, ad essere collocata quanto prima nell’oblio dei brutti ricordi, la stagione 2024-2025 della Juventus sta iniziando già a lasciare spazio ai preparativi per quella 2025-2026. Preparativi, che porteranno quasi sicuramente a grossi cambiamenti dalle parti della Continassa, la cui concretizzazione assumerà inevitabilmente i caratteri della rivoluzione.

Molti saranno gli addii, tra cui quello ormai certo di Dusan Vlahovic che, non più gradito alla maggior parte della tifoseria juventina e non più centralissimo nei piani di Thiago Motta, lascerà sicuramente Torino per andare a cercare maggiori fortune da un’altra parte. Tanto dipenderà ovviamente dalla qualificazione in Champions, ma ciò che è certo è che la Juve vuole tornare ai vertici tanto in Italia quanto in Europa.

Juventus, può essere Hojlund il dopo Vlahovic: accantonato Osimhen

Quasi certa, come detto, dell’addio di Dusan Vlahovic a fine stagione, la Juventus avrebbe iniziato a sondare il terreno alla ricerca di un nuovo bomber che possa prendere il posto del serbo la prossima stagione. Interessata sempre ad Osimhen, per il quale il Napoli chiede però troppo, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di bussare alla porta del Manchester United per prendere informazioni su Rasmus Hojlund.

Stando infatti a quanto riferito da TBR Football, i Red Devils avrebbero già fatto capire di essere disponibili alla cessione del centravanti ex Atalanta, che potrebbe tornare in Serie A per rinascere dopo due stagioni non proprio positive in Inghilterra. La concorrenza da battere per arrivare al danese è chiaramente folta (lo stesso Napoli è pronto a proporre uno scambio con Osimhen alla famiglia Glazer), ma Giuntoli è pronto a una mossa delle sue per portare a Torino un profilo ancora giovane che in bianconero potrà certamente dire la sua. Vedrrmo cosa accadrà nel corso dell’estate.