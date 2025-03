Hamilton, la confessione sugli abusi subiti: le violenze sono andate avanti per anni | Il crimine resterà impunito

Dichiarazioni che hanno fatto e fanno discutere quelle del nuovo pilota della Ferrari che non ha usato mezze misure.

L’inizio della nuova stagione di Formula 1, soprattutto dalle nostre parti, è stata accompagnato da un’attesa spasmodica verso un 2025 che per molti deve essere l’anno della Ferrari, o almeno quello in cui si pongono le basi per i successi futuri.

Ad aumentare questa attesa e questo entusiasmo è stato sicuramente l’arrivo di Lewis Hamilton, campione pluripremiato e pluridecorato che comporrà il rooster di piloti insieme all’idolo di casa, Charles Leclerc. Insomma, la Ferrari non vince un Mondiale costruttori dal 2007 e i tifosi ferraristi hanno voglia di rivincita.

Il primo Gran Premio dell’anno, però, quello che si è corso lo scorso weekend a Melbourne in Australia, ha un po’ deluso le aspettative con Leclerc che si è piazzato soltanto all’ottavo posto e l’esordiente sulla Rossa di Maranello, Lewis Hamilton, che ha concluso addirittura al decimo posto.

Bene, invece, è partito il weekend cinese, quello del secondo Gran Premio di stagione a Shangai. Nelle prove di venerdì, infatti, Hamilton ha fatto registrare la sua prima Pole Position da ferrarista. Inutile dire che questo ha riacceso gli entusiasmi di tanti appassionati di Formula 1 italiani.

Formula 1, le dichiarazioni polemiche di Hamilton

Il pilota britannico, intanto, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto e stanno facendo discutere, soprattutto perché riguardano il Campione del Mondo in carica, e suo avversario più feroce, Max Verstappen. Tutto è partito su alcune considerazioni di alcuni giornalisti circa una serie di litigi radio che Hamilton avrebbe avuto con il suo ingegnere durante il primo GP della stagione.

Sebbene i problemi di comunicazione con il muretto della Rossa non abbiano riguardato solo l’inglese, ma anche Charles Leclerc, durante il Gran Premio di Melbourne, il nervosismo manifestato da Hamilton ha fatto notizia. A pochi giorni dal Gp di Cina, in programma a Shanghai, poi, Hamilton è tornato sull’argomento, durante la conferenza stampa di presentazione del weekend cinese.

Hamilton, la frecciata a Verstappen

Queste le sue parole: “Penso di essere stato molto educato nel modo in cui ho risposto. Ho detto, ‘Lascia fare a me, per favore’. Non ho detto ‘fa****o’, non stavo imprecando. In quel momento stavo davvero lottando con la macchina, e avevo bisogno di concentrarmi. Ovviamente ci stiamo ancora conoscendo, in passato ha seguito due o anche più campioni, ma non ci sono problemi tra noi”.

Poi, ecco, la frecciata a Verstappen: “Andate ad ascoltare le conversazioni radio tra gli altri piloti e i loro ingegneri, sono molto peggio! Quelle che ha avuto Max (Verstappen, ndr) con il suo ingegnere nel corso degli anni, gli abusi che quel poveretto ha subito! Non ne scrivete mai, poi però scrivete della più piccola discussione che ho con i miei”.