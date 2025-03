“La pazienza è finita”: Spalletti sollevato dall’incarico | Ecco il nome del sostituto

Dopo l’Europeo disastroso, le sconfitte contro Francia e Germania. La colpa è del commissario tecnico, già scelto il sostituto.

Il momento storico della nostra Nazionale, ma in generale del nostro calcio, è davvero di quelli critici e da tempo non si riesce, a parte qualche exploit, a vedere la luce infondo al tunnel. Dopo il secondo mondiale consecutivo a cui non ci siamo qualificati nel 2022, ci furono le dimissioni di Roberto Mancini.

La FIGC ha pensato bene di affidare la Nazionale a Luciano Spalletti, reduce dal grande campionato vinto con il Napoli nel maggio 2023. L’ex tecnico dell’Inter e della Roma, tra le altre, però, non sta riuscendo a trovare il bandolo della matassa e le critiche stanno piovendo a grappoli anche su di lui.

Dopo un Europeo in cui è stato accusato di aver cambiato troppo facilmente e troppo spesso l’identità della squadra e di essersi affidato ad un modulo che non premiava le caratteristiche e le qualità dei calciatori a disposizione, la luce si era intravista con le prime partite di qualificazioni alle fasi finali della Nations League.

Le ultime due sconfitte, però, quelle casalinghe contro Francia e soprattutto Germania, hanno riaperto la crisi ed hanno mostrato tutti i limiti che la nostra Nazionale ed il nostro calcio è ancora costretto a pagare di fronte a movimenti che sono molto più avanti, dal punto di vista tecnico, ma soprattutto se si guarda ai talenti che riescono a far crescere.

Nazionale, per tanti è “Spalletti Out”

La sconfitta di San Siro contro la Germania porterà quasi sicuramente alla mancata qualificazione alla Final Four di giugno e soprattutto ad un girone verso i Mondiali del 2026 molto più duro. Dopo il fallimento dell’Europeo, però, qualcuno comincia a chiedere la testa del commissario tecnico Luciano Spalletti, per cui il tempo sta per scadere.

Molti tifosi della Nazionale, soprattutto sui social, se la sono presa proprio con l’ex allenatore del Napoli dopo la sconfitta contro la Germania. Sono in molti a pensare che Spalletti non sia adatto ad allenare l’Italia ed altrettanti sono quelli che ne chiedono la sostituzione con un altro commissario tecnico. I nomi sono pesanti e riguardano professionisti che potrebbero liberarsi a giugno.

Italia, ecco chi è il preferito per la panchina

Si parte da Carlo Ancelotti, che resta un sogno di difficile realizzazione, visto il suo ingaggio ed il legame con il Real Madrid, e si passa per Gian Piero Gasperini, fino ad arrivare a Massimiliano Allegri. Il preferito dei tifosi, però, soprattutto sui social, pare essere una vecchia conoscenza della nostra Nazionale.

Parliamo di Antonio Conte che ha già allenato l’Italia nel biennio tra il 2014 ed il 2016. Il tecnico leccese riuscì nell’impresa di portare una Nazionale modesta fino ai quarti di finale, sconfitta soltanto ai rigori dai Campioni del Mondo in carica della Germania. Ora, con un suo possibile divorzio dal Napoli a fine stagione, la gente ne chiede a gran voce un ritorno.