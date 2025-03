Hamilton, scontro con i vertici Ferrari e addio immediato: “Ci ha chiesto di fare lo scambio” | Hanno ammesso tutto in diretta

Continuano le polemiche in relazione al Gran Premio di Cina e a tutto quello che è successo al team Ferrari e ai due piloti.

Scoppiano le polemiche in Formula 1 dopo il secondo Gran Premio della stagione, quello che si è disputato in Cina, esattamente a Shangai, nel weekend tra il 21 e il 23 marzo e che ha visto il trionfo della Mercedes che ha piazzato le sue due monoposto, rispettivamente al primo ed al secondo posto, con la vittoria di Oscar Piastri.

Altro weekend da dimenticare per la Ferrari che, dopo l’ottavo e il decimo posto di Melbourne, al termine del primo GP della stagione, ha visto concludere la gara cinese, con i suoi due piloti rispettivamente al quinto e al sesto posto. Leclerc ed Hamilton, pero, sono poi stati squalificati a seguito di alcune irregolarità rilevate dalla FIA.

Si è chiuso nel peggiore dei modi, quindi, anche il secondo GP della stagione per la Ferrari. L’amaro in bocca è molto grande soprattutto se si considera che il weekend cinese si era aperto alla grandissima, con la prima pole position e la prima vittoria in una gara Sprint, conquistate tra venerdì e sabato da Lewis Hamilton.

Oltre all’amaro in bocca per la squalifica, però, attorno al sette volte Campione del Mondo, si è aperta una polemica per alcune decisioni e comunicazioni che il nuovo ferrarista avrebbe fatto durante la gara e che sarebbero state fraintese, aprendo così uno scenario di presunta crisi tra il pilota britannico ed il suo nuovo team.

GP di Cina, le polemiche all’interno della Ferrari

Durante la gara, infatti, si è percepito come se Lewis Hamilton stesse disobbedendo ad un ordine del team Ferrari e cioè quello di far passare Leclerc perché in quel momento più veloce. Nella realtà dei fatti, invece, sarebbe stato lo stesso pilota britannico ad aver deciso di farsi superare dal suo nuovo compagno di squadra, ma le comunicazioni non sono state mandate tutte per intero.

Durante la competizione, infatti, i piloti avevano deciso di scambiarsi le posizioni: Leclerc, nonostante un’ala anteriore danneggiata, dimostrava una velocità superiore rispetto a Hamilton. Tutto è iniziato con un messaggio radio di Hamilton: “Credo che lascerò passare Charles, perché sto avendo delle difficoltà”. Quest’affermazione non è mai giunta in onda in televisione. Invece, è stato trasmesso il messaggio in cui si comunicava che “cambieremmo vettura in curva 14”, a cui il pilota britannico aveva risposto: “Quando mi avvicinerò, sì”.

GP di Cina, Vasseur se la prense con il FOM

“Questa è davvero una beffa del FOM (Formula One Management), perché l’iniziativa è partita da Lewis. È stato lui a chiederci di scambiarci le posizioni”, ha spiegato Frederic Vasseur, team principal della Ferrari ai media in Cina, piuttosto critico e arrabbiato con il FOM.

Vasseur ha continuato: “Tuttavia, per creare spettacolo e generare scalpore, è stata diffusa soltanto la seconda parte del messaggio del team radio. Ne parlerò personalmente con loro. Lavoriamo insieme come una squadra e puntiamo sempre al meglio per Ferrari. I piloti si erano già accordati prima della gara e per noi non rappresenta un problema”.