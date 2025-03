Formula Uno, maxi squalifica e addio al pilota: il sostituto è già pronto | Decisa la data del suo esordio

Dopo la squalifica cambio in corsa per la nota scuderia di Formula Uno, nuovo pilota per cercare di svoltare un inizio difficile di Mondiale

Nel secondo Gran Premio del Mondiale 2025 di Formula Uno è avvenuta una splendida doppietta da parte della McLaren con la vittoria dell’australiano Oscar Piastri che ha battuto tutti sul tracciato di Shanghai, concludendo la corsa davanti al compagno di scuderia Lando Norris. Al terzo posto un altro inglese, George Russell, al secondo podio di fila, con la Mercedes.

Delusione per la Ferrari. Dopo la vittoria nella Sprint Race da parte di Lewis Hamilton, le aspettative erano quelle di concorrere per il podio, quando, invece, la gara si è conclusa con il quinto e il sesto posto per le due Rosse.

Poche ore dopo la conclusione della corsa è arrivata una doccia gelata per i tifosi del Cavallino Rampante. Gli ispettori della FIA hanno squalificato i due piloti a causa di irregolarità riscontrate nelle due monoposto.

Errori di calcolo hanno fatto perdere punti che potrebbero pesare nella classifica finale, costringendo la Ferrari a dover rincorrere i rivali. Una partenza ad handicap che non rispetta l’investimento compiuto per mettere sotto contratto il sette volte campione del Mondo britannico.

Non solo la Ferrari, un’altra scuderia non ha iniziato nel migliore dei modi il Mondiale

Non sta brillando nemmeno Max Verstappen che ha chiuso la corsa di Shangai al quarto posto. Ma a tenere banco, in casa Red Bull, sono le pessime prestazioni del compagno di scuderia, l’australiano Liam Lawson che ha chiuso 12esimo.

I vertici della squadra austriaca stanno pensando di sostituirlo con Yuki Tsunoda. Il giapponese della Racing Bull potrebbe essere promosso, sfruttando una situazione complicata e un inizio di stagione inferiore alle aspettative per i campioni in carica del Mondiale costruttori.

Verstappen non basta, la Red Bull è in crisi

La Red Bull ha bisogno di due piloti competitivi e non basta il talento dell’olandese per poter bissare il trionfo dell’anno scorso. Urge un comprimario che possa conquistare dei piazzamenti migliori, mettendo a segno punti regolari, mentre Tsunoda, quando non risente di una strategia sbagliata, è in grado di finire tra i primi dieci.

Un cambio è da mettere in preventivo, con Lawson che ha poche chance di restare a lungo in pista con gli austriaci.