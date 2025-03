“A breve tornerò”: De Rossi avvisa i Friedkin | Trovato l’accordo

L’ex allenatore giallorosso è pronto per una nuova esperienza in panchina dopo la delusione romanista.

Era stato il primo allenatore di questa stagione in Serie A ad essere esonerato, ma la notizia arrivò a Roma come un fulmine a ciel sereno e scatenò la rabbia e le polemiche dei tifosi giallorossi e di tutto l’ambiente che era e resta legatissimo ad una delle bandiere più prestigiose della storia del club.

L’esonero di Daniele De Rossi da allenatore della Roma arrivò addirittura a settembre, dopo appena quattro partite di campionato e lasciò tutti di stucco. L’ex capitano giallorosso, infatti, aveva appena cominciato, anche se male, con tre punti in quattro partite, la stagione, ma soprattutto era stato confermato al termine della scorsa.

Quando fu chiamato a gennaio 2024 al posto di José Mourinho, infatti, Daniele De Rossi cominciò subito a macinare punti e a fare bene. I tifosi erano dalla sua parte, nonostante la rabbia per l’esonero dello Special One, e lo sostenevano ed applaudivano ad ogni partita. La Roma sembrava rinata. In Serie A recuperava posizioni su posizioni e in Europa League riesce a raggiungere addirittura le semifinali.

Per queste ragioni, quindi, per manifestargli anche il proprio attestato di stima, i proprietari del club, gli americani Dan e Ryan Friedkin, decidono ad aprile, in tempi non sospetti, di rinnovare il contratto di De Rossi per due stagioni. L’ex bandiera e capitano, quindi, può lavorare in maniera tranquilla e senza pressioni.

Roma, l’esonero a sorpresa di De Rossi

Il finale di stagione giallorosso, però, non è dei migliori. Nonostante una grande rincorsa, proprio da metà aprile in poi, la squadra cala alla distanza, non riesce a centrare la qualificazione alla Champions League, piazzandosi al sesto posto in classifica, e viene eliminata dal Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League.

La decisione su Daniele De Rossi è però ormai presa ed il tecnico ex Spal fa tutto il ritiro estivo e comincia la stagione sulla panchina della Roma. La fiducia, però, probabilmente non era totale e, quindi, a settembre, come detto, arriva la decisione sorprendente di sollevarlo dall’incarico, affidando la gestione tecnica a Ivan Juric. Scelta che poi rivelerà sciagurata prima del ritorno di Claudio Ranieri.

Friedkin, le parole di De Rossi

Daniele De Rossi, però, nonostante questo trattamento, non ha mai parlato male della società giallorossa e ha sempre ringraziato chi gli ha dato l’opportunità di allenare la squadra dei suoi sogni, quella per cui fa il tifo, quella per cui ha giocato a calcio per tutta la sua carriera. Ora, a breve tornerà ad allenare, quasi sicuramente già dalla prossima stagione, viste le tante richieste che gli sono arrivate in questi mesi.

L’ex Capitano e bandiera giallorossa, però, ci tiene ancora una volta a ringraziare la società della Roma per il sogno di aver allenato la sua squadra del cuore. Queste le sue parole rilasciate a Retesport 104.2 fm: “Friedkin? Sono stato bene. Non ho avuto grandi problemi. A breve tornerò ad allenare e non sarò più libero”.