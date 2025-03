“A inizio stagione avrei firmato”: il Milan si mangia le mani | Il tecnico ammette tutto in diretta

Dichiarazioni ufficiali dell’allenatore che ha ammesso, in un’intervista, cosa avrebbe fatto qualche mese fa.

La stagione del Milan ha intrapreso una china abbastanza in discesa e pericolante fin dalle prime battute di questo 2024/2025. Il club rossonero, dopo un buon precampionato, non è riuscito ad ottenere buoni risultati e tutti i problemi societari e di spogliatoio sono venuti ben presto fuori.

Una delle scelte che è stato spesso contestata alla società ed alla dirigenza milanista è stata quella della fallimentare scelta degli allenatori. Dopo l’addio annunciato a Stefano Pioli, al termine della scorsa stagione, infatti, il gruppo di lavoro rossonero ha avuto tutto il tempo del mondo per decidere il nuovo tecnico, ma si è impantanata in soluzioni davvero poco comprensibili.

Dalla scelta di Lopetegui, il primo ad essere contattato per la panchina del Milan, ma estromesso alla corsa a causa della rivolta dei tifosi del Diavolo, si è passati a quella di Paulo Fonseca. Anche il portoghese non è stato accolto nel migliore dei modi e, in molti, avevano già previsto come sarebbe andata a finire. Con i vari De Zerbi, Allegri, Tuchel, Conte e Sarri liberi, infatti, a tifosi, opinionisti e addetti ai lavori, infatti, è sembrata inconcepibile che la scelta sia ricaduta sull’attuale allenatore del Lione.

Il problema di fondo, però, è stata la poca protezione, mediatica ed effettiva, che la dirigenza del Milan ha offerto a Fonseca, lasciato fin da subito da solo e allo sbaraglio, a comandare una nave che navigava in acque pericolosamente agitate. Il portoghese ha fatto benino in Champions, malissimo in Serie A ed è stato esonerato a fine dicembre.

Milan, per la panchina in pole c’è Fabregas

Al suo posto è arrivato Sergio Conceicao che, al netto di una Supercoppa Italiana vinta, non è riuscito a raddrizzare la nave, anzi, ha contribuito, sia mediaticamente che dal punto di vista della gestione del gruppo e dei risultati, ha farla affondare ancora di più. A fine stagione, l’ex tecnico del Porto sarà esonerato e il Milan punterà su un altro allenatore.

Al momento, anche se la scelta sarà quasi sicuramente fatta insieme al nuovo direttore sportivo che dovrebbe arrivare a metà aprile, con Fabio Paratici in pole position, il favorito per la panchina del Milan sembrerebbe essere lo spagnolo Cesc Fabregas. L’attuale allenatore del Como è legato alla società lariana che non vuole lasciarlo partire e sta dimostrando tutta la qualità del suo gioco e delle sue impostazioni tattiche.

Como, Fabregas contento della sua squadra

Nonostante un calcio gradevole e propositivo, che bada prima al bello e poi al concreto e al risultato, il Como è a soli 29 punti in classifica ed è ancora invischiato nella lotta per non retrocedere. Questo anche perché in diverse partite della stagione, non ultima quella di San Siro, proprio contro il Milan, di un paio di settimane fa, i biancazzurri sono stati poco concreti e si sono fatti rimontare da una situazione di vantaggio.

Cesc Fabregas, però, non ha intenzione di scendere a compromessi, vuole continuare a mostrare il suo calcio bello, coraggioso e propositivo e non intende cedere di un millimetro da questa sua posizione. Ad un club come il Milan, sempre attento allo spettacolo e al calcio di proposta, lo spagnolo piace anche per questi motivi. L’allenatore del Como, intanto, intervistato da Sky Sport, si dice contento della situazione in classifica della sua squadra e ammette: “A inizio stagione avrei firmato per trovarmi in questa posizione. Dobbiamo continuare così, io chiedo mentalità e coraggio, bisogna giocare liberi di testa e dare il proprio massimo”.