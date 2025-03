Damiani boccia Joao Felix e avverte il Milan: “È un ragazzo interessante, ma non ha fisicità”

L’ex calciatore e procuratore Oscar Damiani ha parlato così del momento del Milan e dell’attaccante portoghese Joao Felix:

Attenzione a farsi abbagliare dai nomi. Oscar Damiani non è convinto che Joao Felix, nuovo attaccante del Milan, sia davvero un valore aggiunto: “Il portoghese è sicuramente un ragazzo interessante, ma non ha fisicità – ci ha spiegato in esclusiva –. In questo campionato può anche fare bella figura, ma perché il livello del torneo non è alto. Joao viene da un periodo difficile, dovrà dimostrare di stare bene. Vedremo comunque chi ha operato meglio. Secondo me non sono state fatte grandi operazioni. La Fiorentina si è mossa molto, ma Pradé devo dire che lavora sempre bene. Ha portato a termine buoni acquisti e buone vendite. Sono curioso anche di vedere la Lazio”.