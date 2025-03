“Conte per la svolta”: lascia subito il Napoli | Nuova avventura in Serie A

Il tecnico partenopeo dovrebbe lasciare la sua attuale squadra anche con la vittoria dello Scudetto. Pronto un nuovo contratto.

Lo scorso anno, più o meno di questi tempi, ma in generale fino a maggio inoltrato, si parlava di lui come papabile nuovo allenatore di diversi top club italiani. Alla fine, però, nonostante la sua voglia di rimettersi in gioco alla Juventus o anche di provare a riportare alla vittoria il Milan, l’unica offerta concreta fu quella del Napoli.

Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, però, provò prima di tutto a portare in azzurro Gian Piero Gasperini che poi, dopo la vittoria dell’Europa League, decise di restare a Bergamo. Il Presidente del Napoli, quindi, si lanciò a capofitto su Conte e lo convinse a sposare il progetto napoletano.

In queste settimane, invece, la situazione del tecnico leccese sembra essere radicalmente cambiata e, dopo aver dimostrato che la sua bravura è rimasta intatta ed il suo carisma basta da solo per riportare una squadra ad essere competitiva, è tornata ad esserci la file di candidate per ingaggiarlo.

Antonio Conte, però, è concentrato sulla stagione del Napoli e spera ancora nel raggiungimento del miracolo Scudetto nonostante ora la situazione lo vede al secondo posto e con dei punti da recuperare dall’Inter. L’allenatore salentino sta mantenendo la calma e sembra essere in pace con tutto l’ambiente partenopeo, ma si sa che è rimasto estremamente deluso dal mercato invernale e dal non arrivo di un sostituto vero e proprio di Kvaratskhelia.

Conte, la decisione per il suo futuro

Questa delusione, secondo molti insider ed esperti di calciomercato, lo porterà a salutare Napoli ed il Napoli a fine stagione, nonostante un contratto di altri due anni a 6.5 milioni di euro più bonus. Ci sarà sempre da fare i conti con Aurelio De Laurentiis, ovviamente, che difficilmente lo lascerà partire e gli avrebbe già promesso un mercato estivo di primissimo livello, ma la strada sembra tracciata.

Conte, d’altronde, come detto in precedenza, sembra essere la primissima scelta di due importanti club italiani, sempre gli stessi, esattamente Milan e Juventus che lo scorso anno hanno fatto altre scelte per la propria panchina. Convincere Antonio ora, ad accettare le loro proposte, non sarà facile, ma entrambi i club hanno delle carte importanti da potersi giocare.

Milan, si punta forte su Antonio Conte

Il Milan, per esempio, starebbe per consegnare a Fabio Paratici il ruolo di direttore sportivo e questa nomina potrebbe essere decisiva per portare a Milanello Antonio Conte. l’ex dirigente della Juventus ha lavorato con il tecnico leccese proprio a Torino e lo ha convinto a trasferirsi a Londra ai tempi del Tottenham.

Anche il giornalista Giulio Mola, sul Quotidiano Sportivo, punta forte sulla candidatura di Conte al Milan e scrive: “Il Milan sceglie Conte per la svolta. Furlani deciso dopo il blitz in Usa. Il Milan ha deciso. Meglio, l’ad Furlani ha scelto: è Antonio Conte il primo candidato per la panchina rossonera in vista della stagione 2025/26. Più di Allegri, più di Fabregas”.