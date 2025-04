Necessario il ricovero d’urgenza: terrore in casa Milan | La situazione è appesa a un filo

Notizia tremenda per tutti i tifosi rossoneri arrivata nelle ultime ore e prima del match di campionato contro il Napoli.

La domenica di Serie A, con le squadre impegnate nella 30esima giornata di campionato, ha vissuto il suo clou tra il tardo pomeriggio e la serata, tra lo Stadio San Siro di Milano e il Diego Armando Maradona di Napoli. Alle 18 era in programma il match tra Inter e Udinese, mentre alle 20.45 si affrontavano Napoli e Milan.

Due sfide decisive per quanto riguarda la lotta Scudetto, con l’Inter che, già con tre punti di vantaggio nei confronti del Napoli, aveva la possibilità di allungare ulteriormente in vetta e mettere una seria ipoteca sulla conquista del titolo.

Il club nerazzurro non ha sbagliato e ha vinto, seppur con qualche sofferenza nel finale, ma con un grandissimo primo tempo, per 2-1 contro l’Udinese. Stesso risultato che si è poi avuto nel posticipo serale, con il Napoli che, così come l’Inter, ha concluso la prima frazione con due reti di vantaggio e poi ha sofferto nel finale il ritorno del Milan.

La gara serale ha però visto alcuni colpi di scena clamorosi per quel che riguarda le formazioni iniziali. Il Napoli, infatti, ha perso per influenza McTominay ed è stato costretto a schierare Anguissa come titolare, seppur non in perfette condizioni. Sergio Conceicao, invece, ha dovuto fare a meno di Loftus-Cheek, Thiaw e Leao.

Milan, Loftus-Cheek operato d’urgenza

Il portoghese è stato mandato in panchina per un affaticamento alla coscia, ma poi nel secondo tempo è entrato ed ha cambiato totalmente volto, come spesso accade, al match della sua squadra. Il difensore tedesco, invece, è stato colpito da virus intestinale per tutta la giornata di domenica e, come raccontato da Conceicao nella conferenza stampa post partita, non ha mai smesso di vomitare.

In questa giornata paradossale capitata ai rossoneri, però, il fatto più grave e spaventoso è senza ombra di dubbio quello che riguarda e ha riguardato Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese, infatti, dato per titolare nella formazione della vigilia e rientrato da poco dopo il lungo infortunio di inizio gennaio, è stato colto da dolori addominali, in ritiro a Napoli, già tra la notte e la mattina di domenica.

Milan, Loftus-Cheek fuori un mese

Dolori che, poi, invece di passare, si sono intensificati. Il Milan è stato così costretto a chiamare l’ambulanza che ha trasportato il proprio tesserato d’urgenza in ospedale. Qui, Loftus-Cheek è stato ricoverato per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta e, già nel pomeriggio di ieri, il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Operazione perfettamente riuscita, ma che ovviamente ha costretto il Milan a rinunciare al calciatore per la trasferta di Napoli e non solo. Loftus-Cheek, infatti, resterà a Napoli, in ospedale, per altri due o tre giorni per smaltire i postumi dell’intervento e poi rientrerà a Milano. Resterà ai box, però, per circa un mese, per una stagione che ormai è pressoché finita.