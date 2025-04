Cacciato con effetto immediato: Baroni saluta la Lazio | La società gli strappa il contratto

Lazio, possibile clamoroso colpo di scena a fine stagione: il tecnico Baroni può lasciare e salutare tutti

Nella prima parte della stagione la Lazio rientrava, senza ombra di dubbio, tra le squadre “sorpresa” di questo campionato. Nel girone di ritorno, però, più di qualcosa è andato storto. I risultati, infatti, parlano chiaro e stanno danneggiando non poco i biancocelesti in classifica.

Le critiche e le colpe, come succede spesso in questi casi, vanno esclusivamente all’allenatore. Ed è proprio per questo motivo che Marco Baroni, dopo essere stato elogiato fino a pochi mesi fa, rischia seriamente di essere sollevato dall’incarico.

Poco importa se il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno 2026, nel caso in cui non dovesse raggiungere determinati obiettivi prefissati prima dell’inizio del campionato il suo futuro rischia di essere lontano dalla Capitale.

La maggior parte dei tifosi biancocelesti non sono per nulla soddisfatti di questo vertiginoso calo. Lo stesso che rischia seriamente di compromettere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Oramai solo un miraggio.

Lazio, futuro Baroni sempre più lontano: a fine stagione può andare via

Ovviamente le cose potrebbero cambiare nel caso in cui la Lazio dovesse andare avanti e, nel migliore dei modi, in Europa League dove ha staccato il biglietto per i quarti di finale della competizione Uefa. Il tutto, però, dipenderà anche da come si classificherà, al termine della stagione, in campionato dove è lontana dalle prime quattro posizioni. Secondo quanto annunciato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira pare che il futuro di Baroni, sulla panchina della Lazio, è sempre più in bilico.

Anche perché la dirigenza, Lotito in primis, non è soddisfatta di questo improvviso calo registrato nel girone di ritorno. Quello che non è piaciuto al presidente (ed anche ai tifosi) è soprattutto il poco utilizzo degli acquisti effettuati nell’ultima sessione invernale del calciomercato. Gli utenti biancocelesti, sui social, lo hanno criticato per utilizzare sempre gli “stessi” calciatori e di non aver dato spazio a chi aveva pochi minuti nelle gambe.

Lazio, Baroni sempre più verso l’esonero a fine stagione: chi prenderà il suo posto

Con il possibile esonero di Marco Baroni, al termine del campionato, iniziano a spuntare fuori i primi nomi per la sostituzione. Tra i profili che piacciono ci sono quelli di Alberto Gilardino e Vincenzo Italiano.

Il primo ha dimostrato di saperci fare alla guida del Genoa, anche se oltre alla metà di novembre, è stato sollevato dall’incarico. A sorpresa. Mentre il secondo sta disputando un ottimo campionato col Bologna: quarto posto e finale di Coppa Italia quasi ipotecata.