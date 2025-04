“Più sentenze che scudetti”: accettata la frode sportiva | Società condannata

“Più sentenze che scudetti”, questa volta la frode sportiva è stata accettata: arriva la condanna per la società

Tutti i tifosi della Juventus non vedevano l’ora che la stagione della loro squadra del cuore finisse quanto prima. Soprattutto quando in panchina c’era Thiago Motta. Con l’arrivo (anche se si tratta di un ritorno) di Igor Tudor le cose sono diverse.

Ovviamente l’eliminazione, già a febbraio, da tutte le competizioni ha fatto parecchio male. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Anche perché l’unico “obiettivo” rimasto è quello di centrare il quarto posto in classifica: ovvero la qualificazione in Champions League.

Una stagione, a prescindere da come andranno a finire le cose, assolutamente da dimenticare. Peggio avvenne quasi 20 anni fa quando la società bianconera venne coinvolta in uno degli scandali più importanti della storia dello sport italiano come “Calciopoli”.

Nonostante sia passato un bel po’ di tempo da quegli avvenimenti che hanno coinvolto (in negativo) la società bianconera, in quest’ultimo periodo se ne sta ritornando a parlare. Anche in questo caso non mancano affatto le polemiche e, soprattutto, le frecciatine.

“Più sentenze che scudetti”, questa volta la risposta non si fa attendere

La vicenda “Calciopoli” ha, senza dubbio, nutrito molti sfottò da parte dei tifosi delle squadre avversarie nei confronti dei “colleghi” bianconeri. Tra le frasi comunemente più utilizzate per attaccare la “Vecchia Signora” spicca la seguente: “La Juventus ha più sentenze avverse che scudetti vinti“. In merito a ciò è arrivata la pronta risposta da parte di un utente bianconero (su ‘X’) che non le ha mandate a dire a coloro che continuano a “stuzzicare” i sostenitori del team piemontese.

“Questa è la frase che continuano a dire quelli simpatici. Ma dopo 20 anni di Calciopoli cosa è rimasto? Ce lo facciamo dire da quelle sentenze tanto care a chi ancora cerca Paparesta negli spogliatoi del Granillo? (Ex arbitro che sarebbe stato chiuso all’interno del suo camerino da ex dirigenti bianconeri)”.

Respinte tutte le polemiche, i tifosi bianconeri non ci stanno più

Lo stesso utente continua dicendo: “Bisogna dare spazio ai fatti. In primis è che l’unico arbitro condannato ha ricevuto la sua sentenza per due partite (Fiorentina-Bologna e Lecce-Parma) che con la Juve non aveva nulla a che fare. Gli altri tutti assolti. Moggi e Giraudo? Arrivano prove che non erano loro a muovere la macchia arbitrale a proprio piacimento“.

In conclusione ci tiene a ribadire il proprio pensiero sulla frode sportiva: “Gli eventi accertati non avevano determinato alcun significato mutamento della classifica finale della Serie A 2004/2005“. Insomma le polemiche, nonostante siano passati anni, continuano ad esserci e a far discutere.