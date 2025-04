Nessuno può salvare l’Inter: situazione economica insostenibile | La società è fallita

Inter, nessuna può salvarla, la situazione economica è al limite del disastro: spese diventate a dir poco insostenibili

Inter ancora impegnata su tutte e tre i fronti (Serie A, Champions League e Coppa Italia). Quattro se, invece, consideriamo anche la partecipazione alla prima edizione del Mondiale per Club, fortemente voluto da FIFA e UEFA.

Mister Inzaghi, da perfezionista quale è, si aspetta sempre il meglio dai suoi ragazzi. Soprattutto in questi mesi che sono a dir poco cruciali. Il tecnico piacentino, infatti, lo sa bene e non accetta affatto cali di concentrazione.

Nonostante non sia stata pronunciata la parola “Triplete” la dirigenza ci pensa eccome a costruire un qualcosa di importante. Proprio come accaduto nel 2010 quando in panchina c’era José Mourinho e, come presidente, Massimo Moratti.

Anche se gli ultimi aggiornamenti, in termini economici, non sono affatto dei migliori. Una società piena di debiti. Una situazione che, con il passare del tempo, rischia di andare a peggiorare sempre di più. Nel frattempo, in merito a ciò, arrivano importanti novità.

Inter, la situazione non è affatto delle migliori: cosa sta succedendo

Adesso, però, sembra che la situazione sia leggermente migliorata. Lo si capisce dalle ultime dichiarazioni che ha rilasciato Beppe Marotta. Secondo quanto annunciato dal sito “Calcio & Finanza” il numero uno nerazzurro è grato alle proprietà straniere. Le stesse che, a quanto pare, hanno letteralmente salvato non solo una società importante come l’Inter, ma anche altre realtà italiane. Segno del fatto che difficilmente qualche cordata italiana avrebbe fatto lo stesso. Non lo ha dichiarato, ma poco ci mancava.

Su questo, Marotta, infatti è molto chiaro. Queste sono alcune delle sue dichiarazioni: “Oggi, fortunatamente nel calcio italiano, sono arrivate le proprietà straniere. Proviamo ad immaginare se non ci fossero state le proprietà Zhang, Oaktree ed il fondo Elliot a Milano. Sicuramente saremmo stati in grande difficoltà“. Un pensiero che, a dire il vero, viene confermato anche dai sostenitori nerazzurri sui social network che sposano, alla perfezione, le dichiarazioni dell’ex ad della Juventus.

Inter, il peggio sembra essere passato: Marotta esprime fiducia per il futuro

Un futuro, quindi, roseo per la società nerazzurra ed anche per le altre. Tutto merito, a quanto pare, delle proprietà straniere che hanno deciso di investire nel calcio e nel nostro Paese. Successivamente non si è fatta attendere la domanda inerente al nuovo impianto sportivo che dovrebbe ospitare la squadra campione d’Italia.

Su questo è stato molto chiaro: “Sono scettico più che altro sull’iter, perché ci sono tempi da rispettare. Gli investitori possono aspettare ma non più di tanto“.