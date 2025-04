Inter, le sentenze non si fermano: pagano società e calciatori | Il giudice si è espresso

Il giudice sportivo si è espresso nei confronti della capolista, la sentenza incide su questo finale di campionato

L’Inter si appresta a un rush finale di stagione che potrebbe regalare molte soddisfazioni ai tifosi. I nerazzurri sono in piena corsa su tre fronti. In campionati sono in testa, anche se il Napoli non ha intenzione di gettare la spugna con largo anticipo. Le seconde linee stanno aiutando Inzaghi a una continuità di risultati da grande squadra.

Attesa per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro un Bayern Monaco in totale emergenza in difesa. Un’occasione da non sprecare per indirizzare il passaggio del turno già nei primi novanta minuti e proseguire in una competizione dove il club sta disputando partite di alto livello.

L’Inter ha la migliore difesa e ha dimostrato una compattezza lodevole, anche al cospetto di avversari ostici, incontrati nel girone unico, concluso con uno dei primi otto piazzamenti che sono valsi la qualificazione diretta agli ottavi.

Un altro trofeo da conquistare è la Coppa Italia e l’approdo in finale sarà stabilito nel derby di ritorno. Perfetto equilibrio dopo la prima stracittadina, terminata in parità, con l’Inter che recrimina alcune occasioni fallite.

Una squalifica che non è ancora arrivata, a distanza di mesi

A recuperare la rete siglata da Tammy Abraham ci ha pensato Hakan Calhanoglu che ha sorpreso Mike Maignan con una conclusione dalla distanza, che il portiere rossonero ha visto partire in ritardo.

Proprio il regista turco, lo scorso novembre, rischiava una pesante ammenda e fino a tre giornate di squalifica per i rapporti personali con Marco Ferdico, uno dei capi ultras della Curva Nord al centro dell’inchiesta Doppia Curva. Una sanzione che non è ancora arrivata e che i tifosi avversari chiedono a gran voce, dato l’enorme contributo che il top player riesce a dare nella costruzione del gioco.

Un’Inter che pensa alle prossime sfide ma che continua a temere una sanzione

Le questioni extrasportive che riguardano il club di Viale della Liberazione non sono state ancora archiviate ma la squadra non ha risentito in alcun modo delle voci che hanno riguardato possibili provvedimenti, continuando a macinare punti e a portare a casa risultati positivi.

I tifosi preferiscono concentrarsi sulle partite che attendono la propria squadra del cuore in questo mese di aprile, con Inzaghi che dovrà preservare energie e far ruotare tutti gli uomini a disposizione.