Un’altra testa saltata nella Juventus: Tudor lo ha fatto fuori | Era uno dei pupilli di Thiago Motta

Igor Tudor decide di relegare in panchina uno dei pupilli di Thiago Motta, cambio di interpreti per puntare al quarto posto

L’avventura di Igor Tudor al timone della Juventus è partita con il piede giusto. I bianconeri hanno battuto il Genoa grazie alla splendida rete di Kenan Yildiz e hanno blindato la propria difesa dopo che aveva subito sette goal nelle due gare precedenti che erano costate l’esonero di Thiago Motta.

Il mister croato ha già mostrato alcuni dogmi del suo credo calcistico come la verticalizzazione e la pressione costante sui portatori di palla, con l’intento di recuperare in fretta il possesso.

Il gioco non è risultato brillante ma antepone il risultato allo spettacolo. Alcune modifiche sono avvenute anche nella scelta dell’undici titolare, con la fiducia riposta a Dusan Vlahovic che è apparso in una buona condizione ma non è riuscito a pungere sotto porta.

L’assenza di Federico Gatti, fuori per un mese, costringerà Tudor a fare affidamento su Renato Veiga, Kelly e Kalulu, in un ruolo in cui può fornire consigli validi dato il suo trascorso da calciatore, tra l’altro proprio in bianconero.

Tudor non lo ritiene all’altezza del progetto, lo ha messo fuori rosa

Nel weekend la Juventus è attesa dallo scontro diretto di Roma, contro i giallorossi che sono reduci da sette vittorie di fila e ancora imbattuti in questo 2025. Una sfida complicata quella che attende i bianconeri che non possono permettersi altre battute d’arresto.

La principale modifica nella formazione dovrebbe riguardare Teun Koopmeiners. Stando a quanto riporta Repubblica, infatti, Tudor pensa di escludere l’olandese un paio di settimane al fine di lavorare sulla condizione fisica.

Per la Juventus è stato il vero flop della campagna acquisti della scorsa estate

Una bocciatura netta per quello che è stato l’acquisto più oneroso della scorsa estate e uno dei giocatori più utilizzati da Thiago Motta, nonostante le sue prestazioni siano state di rado brillanti, con pochi sprazzi del talento che aveva messo in mostra a Bergamo.

Al suo posto è favorito per un posto da titolare Francisco Conceicao che Cristiano Giuntoli vorrebbe riscattare dal Porto, anche se molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo fondamentale ma ancora tutto da conquistare.