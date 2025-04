Tragico lutto in Serie A: addio al volto simbolo di un top club | Il cordoglio della società

Un lutto inaspettato colpisce un club di serie A, era un volto molto amato dai tifosi, le parole di cordoglio del presidente

Il calcio è molto più di uno sport e questo emerge, per esempio, quando ci troviamo a piangere la scomparsa di una figura legata a questo mondo, che è stata apprezzata, osannata e amata dal proprio pubblico e che adesso prova un enorme senso di vuoto e di dispiacere per la propria dipartita.

Il calcio è una fede tanto quanto lo è la religione e il caso di cui parliamo è più unico che raro visto che le ha abbracciati entrambi, diventando un esempio di sportività e di solidarietà nella Città Eterna.

Originaria della Calabria, una volta trasferitasi a Roma, si è fatta notare per la sua passione per la Lazio, diventandone una delle tifose più celebri, anche per la partecipazione alla trasmissione Quelli che il calcio.

In molti la ricordano raggiante e trepidante in attesa di commentare le gesta dei propri beniamini, pronti a scendere in campo e dare il massimo nelle partite di campionato.

Una morte che getta nello sconforto tutto il popolo biancoceleste

Ci ha lasciati Rita D’Auria, per tutti Suor Paola, morta all’età di 77 anni. Profondo cordoglio anche da parte del presidente dei biancocelesti Claudio Lotito che aveva un legame speciale con lei.

E proprio il patron ha pubblicato un messaggio denso di riconoscenza nei confronti della suora: “Conserverò sempre il ricordo delle sue parole e del suo sorriso, capaci di scaldare il cuore di tutti e di infondere speranza anche nelle sfide più difficili. Il calore e l’esempio di Suor Paola resteranno per sempre parte della grande famiglia biancoceleste“.

La squadra cercherà di chiudere in bellezza la stagione anche per lei

La Lazio cercherà di centrare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions e di arrivare in fondo all’Europa League per dedicarle un traguardo che avrebbe festeggiato con grande gioia.

Gli uomini di Marco Baroni stanno vivendo un periodo di flessione che ha fatto scivolare al sesto posto il club, agganciato dai cugini della Roma. E la stessa Paola ha vissuto con ansia molti derby, come quello che si disputerà tra pochi giorni.