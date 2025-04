Saluta il Milan, ma non la Serie A: impossibile trattenerlo senza Champions | Ecco con chi firma il big rossonero

Il Milan saluta uno dei suoi big. Lascia i rossoneri, ma non la Serie A. Nessuna possibilità di trattenerlo senza Champions.

Archiviato il pareggio interno per 2-2 ottenuto in rimonta sabato sera contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, che ha fatto seguito all’1-1 nel derby di Coppa Italia di mercoledì 2 aprile, il Milan di Sergio Conceicao guarda sempre più da lontano quel quarto posto che vorrebbe dire Champions League.

Seppur matematicamente ancora raggiungibile, la quarta posizione che garantisce l’accesso all’Europa dei grandi sembra ormai solo un lontano miraggio per la troppo altalenante formazione meneghina che, distante anche dalle posizioni che assicurano un posto in Europa League e Conference League, non può far altro che puntare tutto sulla vittoria della Coppa Italia per giocare in campo continentale la prossima stagione.

Vincere la coppa nazionale, che manca all’ombra rossonera della Madonnina addirittura dal 2003, è infatti tutto ciò a cui il Diavolo può ambire ora come ora per rendere meno amara una stagione la cui unica nota positiva, fin qui, è la Supercoppa Italiana, vinta in Arabia Saudita ai danni dell’Inter lo scorso 6 gennaio.

La doppietta Coppa Italia-Supercoppa renderebbe certamente più digeribile l’annata di Leao e compagni che, iniziata indubbiamente con altre ambizioni, potrebbe comunque concludersi con la conquista di due trofei nazionali, che potrebbero essere sfruttati come discreta base di (ri)partenza per l’immediato futuro.

Dilemma Leao: mai veramente al centro nei Milan di Fonseca e Conceicao

Pezzo da 90 del Milan di Gerry Cardinale, che rischia di non giocare in Europa la prossima stagione, Rafael Leao continua a ricoprire il ruolo di oggetto del mistero dalle parti di Milanello, viste le ormai frequenti eslcusioni dall’undici titolare di Sergio Conceicao. Esclusioni, concretizzatesi spesso anche sotto la guida di Paulo Fonsesca, che se in alcune occasioni hanno rappresentato la giusta punizione per un giocatore dal potenziale enorme, ma troppo discontinuo, in altre hanno indotto molti a dubitare della salute mentale dei due tecnici portoghesi, capaci di tenerlo fuori anche nei momenti peggiori.

Che Leao non sempre sia stato all’altezza della gloriosa maglia del Milan è risaputo, ma privarsi delle sue capacità in un momento così delicato della stagione non sappiamo se sia cosa giusta. La vittoria della Coppa Italia, che come detto garantisce l’accesso alla fase campionato della prossima Europa League, potrebbe passare proprio dalle gesta del classe ’99 lusitano che, legato al Diavolo dal 2019, potrebbe anche scegliere di cambiare aria la prossima estate per trovare nuovi stimoli altrove.

Milan, Leao può dire addio senza Champions: il Napoli strizza l’occhio al portoghese

Chiamato, come detto, a vincere la Coppa Italia per avere la certezza di giocare almeno in Europa League il prossimo anno, il Milan dell’amministratore delegato, Giorgio Furlani, inizia a fare i conti la seria possibilità di perdere vari suoi big in caso di mancata partecipazione all’edizione 2025-2026 della Champions League. Alla luce del grande distacco dal quarto posto, il club rossonero, in poco tempo, è infatti diventato oggetto di voci di mercato più o meno attendibili secondo le quali potrebbe privarsi addirittura di Rafael Leao la prossima estate.

Secondo Sky Sport, l’attaccante portoghese potrebbe finire clamorosamente nel mirino del Napoli di Aurelio De Laurentiis che, ormai certo della partecipazione alla prossima Champions League e pronto a investire i soldi guadagnati dalle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen, potrebbe provare a convincerlo a trasferirsi in azzurro al servizio di Antonio Conte. Ovviamente, rossoneri e azzurri non hanno (ancora) avviato alcun contatto, ma possibili incontri tra Cardinale e ADL potrebbero essere messi in agenda nei prossimi mesi.