Soldi e contropartita per Tonali: tutto pronto per il ritorno in Serie A | Firma con la big

Tutto fatto per il ritorno di Sandro Tonali in Serie A, soldi e contropartita tecnica: sta per firmare con la big

La lunga squalifica e quel periodo buio che lo ha condizionato non poco è solamente un lontano ricordo per Sandro Tonali. Il nazionale azzurro, oltre a riprendersi il posto nella linea mediana di Spalletti è diventato un punto fermo del Newcastle.

I tifosi inglesi non hanno mai smesso di stargli accanto e lo hanno dimostrato in tutti i modi. Il calciatore, d’altronde, sta ripagando la fiducia a suon di prestazioni ed anche con qualche gol pesante.

Questa è la sua seconda stagione (compresa squalifica) nel Regno Unito ed, a quanto pare, potrebbe essere anche l’ultima. Ed il motivo è facilmente intuibile: si parla, infatti, di un suo possibile ritorno in Italia nella nostra Serie A.

Nelle ultime ore è uscita fuori una clamorosa indiscrezione importante di mercato che lo riguarda. Tonali sarebbe pronto a firmare per il top club italiano. Al suo posto, al Newcastle, arriverebbe una contropartita tecnica di possibile gradimento per i “Magpies”.

Tonali ritorna in Serie A, oramai non ci sono dubbi: scambio da urlo

A lanciare la bomba di mercato, con un messaggio postato sul suo account ufficiale di “X”, ci ha pensato il giornalista e tifoso bianconero Giovanni Albanese. Il Newcastle sta guardando, anche con un certo interesse, quanto sta accadendo nel team italiano. In particolar modo un calciatore che ha deluso tutte le aspettative. Stiamo parlando di Douglas Luiz, oramai sempre più vicino ad un addio dopo solo un anno. Il brasiliano non è riuscito ad entrare nei meccanismi di gioco di Motta e nemmeno nel calcio italiano.

Un suo ritorno in Premier League (ha giocato per cinque stagioni all’Aston Villa) non è assolutamente una ipotesi da scartare. Per il semplice motivo che, in Inghilterra, si è rivelato essere uno dei migliori nel suo ruolo. A questo punto potrebbe andare in porto un interessante intreccio di mercato: uno scambio tra le due squadre che vedrebbe il brasiliano a Newcastle e Tonali in quel di Torino. Un affare che, se dovesse andare in porto, farebbe gioire moltissimo i sostenitori juventini.

Tonali, il ritorno in Italia non è da escludere: che scambio con il Newcastle

La cosa certa è che il Newcastle è fortemente interessato a Douglas Luiz e spinge per un suo ritorno in Inghilterra. Di conseguenza la Juventus ha sempre avuto nel mirino Tonali, soprattutto quando vestiva ancora la maglia del Brescia.

L’ipotesi di uno scambio, tra le due parti, non è assolutamente un fattore da sottovalutare. Anzi, tutt’altro. Possibili aggiornamenti potrebbero arrivare proprio nell’imminente sessione estiva del calciomercato. Staremo a vedere…