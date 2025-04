Tonali torna in Italia e tradisce il Milan: accordo e firma con l’Inter | Annuncio in diretta

L’ex centrocampista rossonero, dopo la squalifica scontata nella scorsa stagione, è tornato alla grande e fa gola a grandi club.

Il suo Newcastle sta disputando una seconda parte di stagione straordinaria e, dopo aver conquistato la Carabao Cup e aver dato la grandissima gioia ai suoi tifosi di un trofeo, si trova addirittura al quarto posto in classifica e in piena lotta per tornare a disputare quella Champions League già assaporata nella scorsa stagione, anche se abbandonata al primo turno.

Il suo ritorno in campo è stato senza ombra di dubbio decisivo per migliorare le prestazioni del club bianconero, così come lo è stato per la nostra Nazionale che, con la sua presenza, ha aggiunto sostanza e qualità al suo centrocampo.

Stiamo parlando ovviamente di Sandro Tonali che, dopo aver scontato la squalifica per calcioscommesse nella scorsa stagione, è tornato alla grande e sta dimostrando, ancora una volta, di essere un grande calciatore, oltre che di avere una grande forza mentale e caratteriale. Di recente ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della difficoltà di quei mesi.

In quelle parole Tonali si è aperto e confessato in maniera naturale e leale e ha mostrato tutta la maturità e la consapevolezza di un ragazzo che sa di aver sbagliato, ma che sa anche di poter rinascere completamente dai propri errori e lo sta cercando di fare alla grande, con una ripartenza che non in molti si aspettavano, soprattutto dopo la gogna mediatica che gli è caduta addosso.

Tonali, possibile ritorno in Italia?

Tonali, nel frattempo, dopo essere stato il calciatore italiano più pagato all’estero di sempre, quando nell’estate 2023 è passato per circa 70 milioni di euro bonus compresi dal Milan al Newcastle, è tornato a dimostrare il suo enorme valore in campo e, seppur dichiara di trovarsi bene in Premier League e di volerci restare per tanto tempo, fa già gola a diversi top club.

Uno di questi potrebbe essere assolutamente l’Inter. In nerazzurro Sandro ritroverebbe tanti compagni della Nazionale, ma soprattutto ricomporrebbe con Barella una coppia di mezzali devastante, così come succede nell’Italia, e ritroverebbe in Calhanoglu un gran compagno di reparto come avveniva ai tempi del Milan.

Boban: “Tonali all’Inter? Da milanista sarebbe troppo doloroso”

Un trasferimento che gioverebbe a tutti, ma su cui alcuni non sono assolutamente d’accordo. Probabilmente non lo è il Newcastle, che si vuole tenere stretto uno dei suoi gioielli principali, così come non lo sarebbero i tifosi del Milan che vedrebbero il suo passaggio all’Inter come l’ennesimo tradimento di un calciatore che ha vestito in passato la maglia rossonera.

Discorso e siparietto che si è aperto durante Champions League Show, la trasmissione che va in onda prima e dopo le partite di Champions su Sky Sport. In studio c’erano Paolo di Canio e Zvonomir Boban. Il primo ha dichiarato: “Per l’Inter il giocatore ideale si chiama Sandro Tonali, che vuole fortemente tornare in Italia. Lo so che è quasi irrealistico”. Il secondo, invece, che per anni ha militato nel Milan, a cui è rimasto molto legato, e ne è stato anche dirigente tra il 2019 e il 2020, ha stoppato il collega opinionista, asserendo che un trasferimento del genere sarebbe troppo doloroso per tutti i milanisti.