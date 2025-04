Confermata la sentenza penale: truccati i bilanci dell’Inter | Portate le prove decisive in tribunale

L’Inter rischia delle pesanti sanzioni penali, i bilanci falsati hanno consentito l’iscrizione al campionato, le prove arrivano al giudice

L’Inter è a un passo dalla semifinale di Champions League e in corsa per la seconda vittoria di fila del campionato italiano, nonostante una situazione finanziaria complicata. Il cambio di proprietà, avvenuto la scorsa estate, è servito per dare nuova liquidità e ossigeno al club di Viale della Liberazione.

Il direttore sportivo Beppe Marotta è riuscito a rinforzare l’organico pur non avendo disponibilità economiche degne di nota, sfruttando occasioni che offriva il mercato, con l’ingaggio di parametri zero, e sostituendo i partenti con profili di prospettiva poi esplosi a Milano.

Grande merito va a mister Inzaghi che ha saputo valorizzare la rosa, con intuizioni azzeccate, come Calhanoglu nel ruolo di regista di centrocampo, con un modulo rodato e una rotazione costante degli interpreti che sta dando i suoi frutti.

La precedente gestione, targata Zhang, ha visto l’esercizio di un falso in bilancio, con delle sponsorizzazioni fittizie provenienti dalla Cina che sarebbero servite per permettere l’iscrizione alla serie A e ridotto i debiti poi lasciati agli Oaktree.

L’Inter al centro delle indagini giudiziarie, accusata di falso in bilancio

I tifosi avversari chiedono a gran voce una sanzione penale per un illecito sportivo che ha comportato anche la bancarotta. Dopo il servizio della trasmissione Report, sembra essersi scoperchiato il vaso di Pandora ma ancora non è stato aperto un processo.

Il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato di bilanci truccati per quanto riguarda la società nerazzurra, un’accusa che preoccupa la curva Nord in un momento cruciale di una stagione esaltante sul campo ma che potrebbe avere delle severe ripercussioni sul futuro.

Ora scommetto che il buon @tancredipalmeri, essendo giornalista, ci riporti la sentenza penale con cui viene confermato quanto da lui scritto. Sia mai non fosse vero pic.twitter.com/IbDqi6U6KX — Blue Rocket (@SSD19801) April 9, 2025

Una sanzione che potrebbe rovinare una stagione esaltante

I tifosi interisti sono preoccupati per gli sviluppi di un’indagine che vuole mettere in evidenza atti che non hanno rispettato le regole necessarie per garantire il regolare svolgimento del campionato, riconducibili a una fase antecedente all’inizio del ciclo vincente con Inzaghi in panchina.

Lo spogliatoio preferisce pensare alle prossime, decisive, partite, confidando che la giustizia faccia il suo corso senza coinvolgere i membri della squadra.