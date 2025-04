Totti lo zar di Russia: incassi da oligarca per l’evento a Mosca | Si parla di cifre impensabili

Francesco Totti è stato ospite di un evento sportivo in Russia e ha ricevuto un compenso da capogiro, piovono critiche nei suoi confronti

Continua a essere al centro della gogna mediatica Francesco Totti. Dopo le dinamiche relative alla separazione dalla ex moglie Ilary Blasi e i problemi di gestione dei figli, sono emersi dei debiti con il fisco, con una sanzione che è stata di recente sanata, ponendo fine al provvedimento giudiziario in corso.

Dal 2017, anno in cui l’ex capitano della Roma ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, non c’è stato modo di trovare una serenità totale, con una serie di problemi che si sono aggiunti con il passare del tempo.

Nelle ultime ore ha fatto discutere il suo rifiuto a partecipare all’International Rb Award in Russia in qualità di ospite d’onore.

Nonostante il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, la bandiera dei giallorossi ha deciso di partire ed è stato accolto con entusiasmo dai fan locali, una volta arrivato all’aereoporto di Mosca.

Totti si difende sui social e spiega il perché della sua presenza in Russia

La scelta dell’ex calciatore ha sollevato numerose critiche, sia sui social media che da parte di esponenti politici, ma lui si è difeso con fermezza, sottolineando le buone ragioni della sua presenza.

Queste le parole dell’ex numero 10: “Vado in Russia in quanto uomo di sport, non da politico o diplomatico. Ho sempre promosso i valori dello sport nel mondo, prima da calciatore e ora in una nuova veste. Non avrei problemi ad andare a Kiev per gli stessi motivi”.

Il compenso da capogiro che ha ricevuto Totti per la sua ospitata a Mosca

Secondo quanto riportato dal quotidiano russo Vedomosti, Totti avrebbe ricevuto un compenso di almeno un milione di euro, una cifra che ripaga del tutto quanto Francesco ha dovuto versare all’erario italiano, per la mancata apertura della partita Iva per degli spot pubblicitari, anche se erano considerate delle attività occasionali.

Il campione aveva ipotizzato pure di tornare a giocare, con il Como pronto a metterlo sotto contratto, ma poi il suo trasferimento alla corte di Cesc Fabregas non si è concretizzata nel mercato di gennaio.