La Serie A piange il suo campione: stroncato da un infarto durante il compleanno | Ci ha lasciato troppo giovane

Ancora un lutto per il nostro calcio. La tragedia è avvenuta nelle scorse ore ed ha colpito tantissimi appassionati e tifosi.

Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora un lutto terribile nel mondo del calcio. Una grave perdita che colpisce il nostro amato sport, ma non solo quello nostrano. Ci lascia, infatti, un personaggio che ricorda gli anni più belli di tanti di noi.

Un calciatore generoso, forte, ma soprattutto di cuore che è saputo entrare nell’immaginazione collettiva di tanti di noi grazie al suo impegno e alla sua costanza, ma soprattutto grazie all’immagine che riusciva a dare, pulita e sempre fresca.

Non era italiano, ma in un certo modo era come se lo fosse ormai, visti i tanti anni passati nel nostro calcio, e nella nostra Serie A, vestendo le maglie di squadre importanti. Si è sempre fatto voler bene dai tifosi di queste squadre e, anche se in alcune di queste non ha lasciato segni tangibili, tutti lo ricordano con devozione e affetto.

Questo anche perché è stata davvero terribile e inaspettata la notizia della sua morte. L’uomo, prima del calciatore, infatti, ci ha lasciato a soli 47 anni a causa di un malore fulminante, un infarto, arrivato in modo crudele, nella sua Patria, in un momento di festa.

Lutto in Serie A, muore il 47enne Bolano

Stiamo parlando di Jorge Bolano, ex centrocampista della nostra Serie A, che ci ha lasciati nella giornata di domenica, mentre partecipava, secondo almeno le ultime fonti disponibili, ad una festa di compleanno in Colombia.

L’episodio è avvenuto a Cúcuta (capoluogo del dipartimento di Norte de Santander, la parte nord-est della Colombia). Secondo le prime versioni, il 47enne ex centrocampista, di Parma e Lecce, tra le altre, sarebbe stato stroncato da un infarto mentre partecipava a una festa di compleanno nella capitale del Norte de Santander.

Bolano, gregario in un Parma di grandi campioni

In Italia Bolano ha giocato per ben dieci anni, dal 1999 al 2009, ed ha vestito le maglie del Parma (con cui ha vinto anche una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia), Lecce, Sampdoria e Modena. In carriera ha vestito anche la maglia della Colombia per 36 volte, disputando il Mondiale 1998. Le sue immagini più belle sono quelle con il club ducale, squadra in cui era un gregario, ma in cui si è riuscito anche a togliere grandissime soddisfazioni.

Proprio in quel Parma ha giocato insieme a campioni di livello assoluto come Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Marcio Amoroso e Gianluigi Buffon. E, proprio questi due ultimi campioni, lo hanno voluto ricordare in maniera commossa e accorata attraverso un post sui social.