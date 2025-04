Commisso ne vende due in un colpo solo | Smantellata la rosa di Palladino: troppi milioni sul piatto per dire no

La Fiorentina perde i pezzi. Commisso ne vende due in colpo solo. Troppi soldi per dire no. Palladino dice addio a due titolari.

In piena corsa per un posto in Champions League, distante al momento pochi punti, e vicinissima al raggiungimento delle semifinali di Conference League, la Fiorentina di Raffaele Palladino si prepara a un finale di stagione infuocato in cui sarà vietato sbagliare.

Reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime gare di campionato disputate contro Milan, Atalanta e Juventus, la Viola punta dichiaratamente alla qualificazione alla massima competizione continentale per club, conquistata per l’ultima volta nell’annata 2008-2009 grazie al quarto posto alle spalle di Inter, Juventus e Milan.

E accanto all’ambizione di tornare nell’Europa dei grandi a distanza di 15 anni dall’ultima partita giocata (Fiorentina-Bayern Monaco 3-2 del 9 marzo 2010), i gigliati tenteranno ovviamente di arrivare anche sul trono di quella Conference League, sfumata negli ultimi due anni a causa delle sconfitte in finale contro West Ham (2023) e Olympiakos (2024).

Proprio la vittoria della terza manifestazione Uefa per importanza, alla luce delle due disfatte consecutive succitate, rappresenta indubbiamente l’obiettivo stagionale più importante per il club del presidente Commisso che, tornato ai vertici negli ultimi anni, sogna di riaprire le proprie bacheche per inserirvi un nuovo trofeo a distanza di 24 anni dall’ultimo conquistato: la Coppa Italia vinta nella stagione 2000-2001.

Fiorentina attenta: ora tutti vogliono Kean

Protagonista indiscusso nella Fiorentina di Raffaele Palladino in piena corsa, come detto, per un posto in Champions League e per la vittoria della Conference League, Moise Kean, grazie ai gol e alle ottime prestazioni sfoderate fin qui, ha iniziato inevitabilmente ad attirare l’attenzione di molti top club europei, pronti a bussare alle porte di Rocco Commisso nei prossimi mesi.

Balzato meritatamente agli onori della cronaca, l’ex attaccante della Juventus piace ora infatti soprattutto in Premier League dove, non è un certo mistero, nessun club avrebbe problemi a sborsare entro il 15 luglio i 52 milioni di euro della clausola inserita nel suo contratto. Kean a Firenze ha sempre confermato di stare bene, ma è chiaro che a un’offerta del genere Commisso difficilmente potrà dire no.

Non solo Kean, anche Dodò può lasciare Firenze a fine stagione

Se Moise Kean, come detto, è il giocatore della Fiorentina ad aver già suscitato l’interesse di vari top club in vista del calciomercato estivo, che quest’anno sarà anticipato straordinariamente da una sessione di trattative in programma dall’1 al 10 giugno, anche un altro elemento della squadra di Raffaele Palladino sarebbe finito recentemente al centro di voci di mercato secondo le quali potrebbe lasciare il capoluogo toscano la prossima estate.

Un elemento, rispondente al nome di Dodò, che, attualmente in trattativa con la società per il rinnovo del contratto stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, avrebbe da poco ricevuto le avance di Barcellona e Milan, pronte a giocare d’anticipo per convincerlo a dire addio alla Viola già a inizio giugno. Al momento, ovviamente, nulla è ancora stato deciso, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti sviluppi. Vedremo quindi cosa ci riserverà il futuro.