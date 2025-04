“La gente deve sapere”: il grande ex svela la verità sulla Juventus | Tifosi sconvolti

L’ex della Juventus sorprende con delle dichiarazioni che riguardano il suo trascorso alla Juventus, i tifosi non se lo aspettavano

La Juventus sta vivendo un periodo di assestamento dopo aver dominato il calcio italiano nello scorso decennio. Alcune scelte sbagliate sul mercato e le dimissioni del presidente Andrea Agnelli hanno condizionato il rendimento delle ultime stagioni dei bianconeri.

Un nuovo ciclo è stato intrapreso la scorsa estate ma il progetto è fallito dopo pochi mesi, con l’esonero di Thiago Motta e un organico che subirà cospicue modifiche anche nella prossima campagna acquisti, con l’intento di sostituire diversi innesti che hanno deluso le aspettative e non hanno convinto.

La responsabilità è da additare anche all’attuale direttore sportivo Cristiano Giuntoli, la cui posizione è in bilico. Cambi in vista nell’organigramma societario e in panchina, con Igor Tudor che ha un contratto che scade al termine del Mondiale per Club.

Qualificarsi alla prossima Champions League diventa un obiettivo fondamentale da centrare per esigenze di bilancio, con ulteriori introiti che saranno garantito dalla partecipazione al torneo che i bianconeri disputeranno in America.

La Juventus è obbligata a vincere, lo dice la sua storia

La storia gloriosa del club più titolata d’Italia andrà onorata con un ritorno ai vertici, a lottare per il titolo. Per farlo lo spogliatoio dovrà acquisire una mentalità vincente e comprendere il peso di indossare questa maglia.

Un fatto che è avvenuto a un top player che è esploso a Torino, quando è arrivato a costo zero. Un colpo da parte di Marotta, con il giocatore che è divenuto il leader della mediana, trascinando la squadra a giocare per due volte la finale di Champions League.

La dichiarazione sorprendente dell’ex top player della Juventus

Lui è Paul Pogba che ha rescisso il contratto che lo legava alla Vecchia Signora, dopo la squalifica per doping. Il francese è attualmente svincolato e in cerca di rilancio.

Il centrocampista ha raccontato cosa significa giocare nella Juventus, con parole riportate su X da Paolo Laganà: ”La gente deve sapere che la Juventus non è facile: c’è una cultura del lavoro diversa rispetto all’estero. Ricordo il periodo trascorso allo United: sembrava di essere in vacanza. Alla Juve si lavora tanto, perché tutti gli scudetti non è che li abbiamo rubati, è il lavoro, fino alla fine“.