Il sostituto di Hamilton: è già tempo di cambiare aria | La Ferrari ha scelto

La Ferrari pensa al futuro, Hamilton sta deludendo e il Cavallino Rampante pensa a un giovane talento come sostituto

Nel Gran Premio del Bahrein, la Ferrari non è ancora una volta riuscita a centrare il podio. Quarta gara di fila senza salire nelle prime tre posizioni per una scuderia che ha iniziato la stagione con l’obiettivo di vincere la classifica costruttori.

E per farlo è stato scelto Lewis Hamilton, sette volte campione iridato, che a 40 anni ha deciso di firmare per la Rossa e concludere con lei una carriera ricca di soddisfazioni, con altri traguardi da raggiungere.

Ci si aspettava un impatto migliore da parte del pilota britannico che non sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto dal team. Discorso analogo per il compagno di scuderia Charles Leclerc, quarto in classifica domenica.

La convivenza tra i due pare non facile, con entrambi che hanno il desiderio di primeggiare ma il loro rendimento è al di sotto delle aspettative, con un cambio di marcia che è atteso già dal prossimo weekend, quando si torna in pista, in Arabia. I tifosi si augurano che possa iniziare la risalita in classifica nel quinto Gran Premio stagionale.

Come è iniziato il nuovo Mondiale di Formula Uno

Il presidente e amministratore delegato della Formula Uno Stefano Domenicali ha rilasciato un’intervista nel programma La politica nel pallone su Radio Rai Gr Parlamento, in cui ha fatto il punto sull’inizio del Mondiale 2025.

Verstappen è ancora il pilota da battere anche se l’esito del torneo pare essere destinato a essere più incerto, con un maggiore equilibrio in pista, con Piastri che è stato sinora il migliore, vincendo sia in Bahrein che in Cina.

Il sogno è di vederlo gareggiare con la Ferrari, un italiano a Miranello sarà realtà?

Ad averlo colpito è stato soprattutto l’ottimo debutto di Kimi Antonelli con la Mercedes, tanto che sarebbe lieto se in futuro potesse correre per la Ferrari.

Un sincero attestato di stima: “Antonelli è un ragazzo straordinario. Vederlo entrare nel paddock con la famiglia e la sorellina mano nella mano ci dà una dimensione romantica dello sport, poi quando abbassa la visiera va fortissimo”.