Sinner non è più numero uno: Alcaraz lo ha scavalcato | Ecco come è successo

Dopo la vittoria nel torneo ATP 1000 di Montecarlo, il tennista spagnolo ha fatto un importante balzo in tutte le classifiche tennistiche.

Mancano ormai poche settimane per il rientro in campo tanto atteso di Jannik Sinner dopo la squalifica di tre mesi arrivata in seguito al patteggiamento stabilito con la WADA in merito al caso Clostebol. Ad inizio maggio, quindi, scontati i tre mesi di inattività, il tennista altoatesino tornerà protagonista e ricomincerà dagli Internazionali d’Italia.

Da lì in poi, però, si prevede un tour de force non indifferente, con i tre Grandi Slam della stagione rimasti, Roland Garros, Wimbledon e US Open che in rapida successione lo vedranno protagonista. Nel frattempo, però, Sinner ha dovuto guardare da casa gli ATP 1000 di Montecarlo che hanno decretato il trionfo del suo rivale più credibile.

Carlos Alcaraz, infatti, dopo alcuni mesi difficili e scanditi da una forma approssimativa, ha trionfato nel torneo monegasco e si è rimesso in scia del tennista azzurro nelle classifiche mondiali, lanciandogli la sfida per la fase calda della stagione, quella che si disputerà, appunto, tra giugno e settembre.

Il torneo di Montecarlo, inoltre, hanno visto un grande Lorenzo Musetti che è riuscito a raggiungere la finale, la prima in un torneo 1000 per lui. Il tennista azzurro, però, ha dovuto abbandonare la scena, nel terzo set, a causa di un problema fisico, dopo aver vinto il primo e perso nettamente il secondo contro lo spagnolo Alcaraz.

Classifica ATP, Alcaraz sale al secondo posto

Il torneo di Montecarlo ha visto dei radicali cambiamenti nelle classifiche ATP e anche in quella Race. Carlos Alcaraz, che come detto si è aggiudicato il Master 1000, ha sorpassato Jannik Sinner nell’ATP Race, la classifica dedicata alla corsa alle Finals di fine anno, che prende in considerazione i risultati ottenuti nell’anno solare.

Il 21enne spagnolo si è preso la vetta del ranking con 2410 punti, sfruttando ovviamente anche lo stop forzato per squalifica di Jannik Sinner, che resta fermo a quota 2000. Ora, Alcaraz potrà allungare ulteriormente nell’ATP 500 di Barcellona, che si disputerà nei prossimi giorni prima degli Internazionali d’Italia in programma a maggio.

Classifica ATP, Musetti ad un passo dalla top ten

Alcaraz ha compiuto un importante balzo anche nella classifica ATP, superando Alexander Zverev in seconda posizione alle spalle di Sinner. Lo spagnolo è salito a quota 7720 punti, sfruttando i punti persi dal tedesco, uscito al secondo turno con Matteo Berrettini e accorciando così sull’altoatesino, sceso a 9930 punti.

La finale di Montecarlo, però, ha visto compiere un passo importante in classifica anche a Lorenzo Musetti. Il toscano, infatti, è ora ad un passo dalla Top Ten e si trova all’undicesimo posto nella classifica ATP, con 3200 punti. Cinque posizioni guadagnate per lui che ora ha deciso di saltare l’appuntamento di Barcellona per l’infortunio occorso in finale a Monaco.