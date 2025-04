Hamilton vuole già andar via: la Ferrari lo lascia partire | L’addio è ufficiale

Malumori continui per Hamilton che non sta convincendo in questo inizio di avventura con la Ferrari, potrebbe lasciare in anticipo

L’entusiasmo in casa Ferrari all’annuncio dell’approdo di Lewis Hamilton è stato legittimato dalla straordinaria carriera del pilota britannico, sette volte campione iridato. Dopo dodici stagioni con la Mercedes, a 40 anni il campione ha deciso di affrontare una nuova sfida, con l’obiettivo di riportare al vertice la scuderia di Maranello.

Le prime gare di questo 2025 stanno facendo sorgere diversi dubbi sulla reale competitività della vettura, con nessun podio centrato e pure una squalifica dettata da errori del team, che hanno fatto innervosire i due piloti.

Hamilton ha le carte in regola per ottenere traguardi importanti anche con la Ferrari ma da solo non basta, con uno scetticismo che sta prendendo piede.

Il compagno di scuderia Charles Leclerc ha un talento analogo e ha fatto il possibile negli ultimi anni, con la macchina che è cresciuta nel suo rendimento.

Cosa non va nell’attuale rendimento di Hamilton

Il problema principale è sorto durante le qualifiche, con Hamilton che si è piazzato dietro al monegasco in tre delle prime quattro qualifiche stagionali, con una maggiore difficoltà nel riuscire a dare il massimo nel giro secco. Un dato che si ripresenta, dopo quello che è successo lo scorso anno, rispetto a George Russell.

L’adattamento a una nuova vettura e ambiente stanno mettendo a dura prova anche un campione come Hamilton, con l’età che è un ulteriore fattore da prendere in considerazione, come testimonia la firma di soli due anni di contratto.

Hamilton potrebbe andarsene dalla Ferrari, le voci che si susseguono a Maranello

Charles Leclerc rappresenta il futuro della Ferrari, mentre da Hamilton ci si attende risultati nell’immediato. L’affiatamento tra i due deve essere ancora trovato e serve una scintilla per cercare di dare una svolta a un inizio di avventura inferiore alle aspettative della vigilia e di un palpabile entusiasmo attorno alla figura del britannico.

Non è da escludere che Hamilton possa valutare un addio anticipato nel caso in cui non riesca a migliorare, lasciando il testimone a un giovane prospetto come ad esempio Kimi Antonelli che sta sorprendendo nella sua prima stagione in Formula Uno.