Sinner, slitta il rientro in campo: tutto a causa della squalifica | Ecco quando potrà tornare

Il tennista altoatesino numero uno al Mondo dovrà ancora aspettare un po’ per il ritorno alle competizioni ufficiali.

Ormai l’attesa sta per terminare. All’inizio del prossimo mese, infatti, Jannik Sinner dovrebbe tornare a tutti gli effetti a fare quello che gli riesce meglio: stracciare gli avversari e vincere partite e tornei, per confermarsi in maniera indiscutibile il tennista numero uno al Mondo.

Una squalifica di tre mesi, quella che lui stesso ha patteggiato con la WADA (Agenzia internazionale dell’Antidoping), può essere sicuramente corta, se si pensa che si sarebbe potuti andare avanti all’infinito tra processi, appelli e quant’altro, ma è davvero interminabile per quanto riguarda le abitudini giornaliere di un atleta che scandisce le sue giornate a seconda dei vari impegni ufficiali.

Il caso Clostebol, però, al netto delle varie polemiche che continueranno ad esserci tra colleghi di Sinner e altri sportivi o appassionati in generale, in questa maniera, si è chiuso e, dall’inizio del prossimo mese in poi, l’azzurro potrà di nuovo concentrarsi esclusivamente sul tennis e sui tornei da disputare e cercare di vincere.

In questo periodo in cui ha dovuto seguire i suoi colleghi e avversari dalla poltrona di casa, d’altronde, Sinner è riuscito a limitare i danni e si è tenuto la testa del ranking Atp, con Carlos Alcaraz che, grazie all’ultimo trionfo nel Master 1000 di Montecarlo, è salito alle sue spalle ed al secondo posto. Lo stesso spagnolo, però, lo ha sorpassato nella Race, la graduatoria dei punti conquistati nel solo 2025 e che vale poi per la qualificazione alle Finals di novembre.

Sinner, grande attesa per il rientro al Foro Italico

Tutti i tifosi e gli appassionati di tennis, e non solo quelli italiani, sono però in fibrillazione per accogliere il ritorno in campo del tennista altoatesino, confermato per maggio e in occasione degli Internazionali d’Italia. Sinner, quindi, tornerà a giocare a casa sua e tra gli abbracci dei suoi sostenitori.

Confermata, quindi, almeno per ora, la sua partecipazione al Foro Italico per il Master 1000 d’Italia. In quell’occasione, quasi sicuramente, non si potrà vedere un Sinner al 100%, ma più che altro per Jannik ci sarà modo di fare dei test ufficiali in vista della fase calda della stagione, con Roland Garros, Wimbledon e Us Open che, tra giugno e settembre, infiammeranno la stagione tennistica internazionale.

Sinner, per lui ancora lavoro in palestra

Nel frattempo, però, c’è un po’ di stupore per non aver visto ancora Sinner allenarsi sui campi del Monte-Carlo Country Club. Come stabilito dalla sentenza che ha squalificato Jannik per tre mesi, infatti, nella prima parte della pena, l’azzurro non poteva allenarsi in campi ufficiali, cosa che avrebbe potuto fare in un secondo momento.

Ora, questo divieto è scaduto, ma, come riporta Giorgia Mecca di Sky Sport, il numero uno al Mondo sta continuando il lavoro in palestra per concentrarsi sulla preparazione strettamente fisica e privilegiare aspetti che di solito vengono un po’ sottovalutati durante la stagione agonistica normale. Niente paura, però, Sinner a Roma vuole esserci e ci sarà.