Federica Pellegrini, la fine è giunta: sgomento tra i fan | Purtroppo non c’è stato nulla da fare

Federica Pellegrini si deve arrendere, ci ha provato in ogni modo ma deve dire basta, non dipende più da lei, sorpresi gli appassionati di nuoto

Federica Pellegrini ha avuto una carriera da numero 1, con 19 medaglie mondiali e due olimpiche. Un esordio nel nuoto internazionale a soli 15 anni, ai mondiali di Barcellona del 2003. L’anno successivo gareggia in tutte le distanze dello stile libero, stabilendo per ognuna il nuovo primato nazionale, mostrando a tutti di avere un futuro roseo davanti a sè.

I risultati fanno sì che sia convocata alle Olimpiadi di Atene e porta a casa l’argento nei 200 stile libero, diventando la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico. Quattro anni dopo, a Pechino, farà ancora meglio, con il primo oro olimpico femminile nella storia del nuoto italiano, sempre nella stessa gara.

Un’enorme soddisfazione avviene anche nel 2009 ai Mondiali che si svolgono a Roma, dove stabilisce due nuovi record del mondo, nel 200 e nel 400 stile libero, risultato che confermerà due anni dopo in Cina.

Nel 2012 arriva una grande delusione alle Olimpiadi di Londra, con due quinti posti che rappresentano il peggiore risultato in 13 anni di carriera.

Le Olimpiadi sono diventate un tabù per la Pellegrini

Una battuta d’arresto che non porta alla resa, con altri grandi traguardi che porterà a casa, anche se non riuscirà più a conquistare medaglie ai giochi iridati che diventeranno per lei una sorta di tabù.

Il ritiro è avvenuto alla fine del 2021 e in questi anni è divenuta un amato volto televisivo, come giurata di Italia’s Got Talent e concorrente a Ballando con le stelle. Una nuova sfida in cui si è cimentata e che ha abbattuto anche la sua timidezza.

Federica Pellegrini non è più la regina dei 100 metri

Ai Campionati italiani assoluti di Riccione la nuotatrice italiana Sara Curtis ha stabilito un nuovo record italiano nei cento metri stile libero, con un tempo di 53,01 secondi. Federica Pellegrini non detiene più il migliore tempo assoluto, ottenuto nel 2016 con 53,18 secondi.

A conferma della prova eccezionale della Curtis è anche il fatto che si tratti del miglior tempo a livello mondiale in questo inizio del 2025 e che le è valso la qualificazione per i Mondiali di Singapore dove parte con i favori dei pronostici, con la speranza che possa regalare altre gioie al nuoto italiano.