Assenze, infortunati e cambi di gerarchie: i fantallenatori con le spalle al muro | I big restano tutti in panchina

Dramma per i fantallenatori, le ultime giornate di campionato vedono molti Big in panchina o in tribuna, chi rischia di stare fuori

Il campionato italiano sta per volgere al termine, anche se nessun verdetto è stato assegnato. In testa è lotta a due tra Inter e Napoli, con i partenopei che si augurano di approfittare di qualche passo falso dei nerazzurri per mettere in atto il sorpasso decisivo.

Dato l’impegno europeo della squadra di Inzaghi, in semifinale di Champions League, Marcus Thuram e Lautaro Martinez potrebbe rifiatare, fatto che rappresenterebbe un problema per i fantallenatori che hanno puntato su uno dei due bomber della capolista.

Lotta serrata per un piazzamento europeo. La Juventus deve difendere il quarto posto per centrare la qualificazione in Champions. L’allenatore dei bianconeri Igor Tudor potrebbe scegliere di dare più spazio a Kolo Muanì, relegando in panchina un Dusan Vlahovic che si sta impegnando ma sta mostrando fatica a essere incisivo sotto porta.

Anche la Roma è chiamata a ultimare la rimonta in classifica che è avvenuta da quando è approdato in panchina Claudio Ranieri ma pesa l’assenza di Paulo Dybala, il leader dei giallorossi, nel reparto offensivo.

Lacrime per molti fantallenatori, avevano investito tutto sul bomber che ora resta fuori

Marco Baroni potrebbe rivedere alcune gerarchie dopo l’inaspettata eliminazione ai quarti di finale di Europa League per mano del Bodo Glimt. I biancocelesti hanno subito una preoccupante flessione nel periodo decisivo della stagione e rischiano di restare fuori dalle competizioni europee.

Il Milan spera ancora di entrare in Europa e con un filotto di vittorie l’obiettivo potrebbe concretizzarsi. Per recuperare il gap dalle rivali, mister Conceicao potrebbe puntare su Jovic al posto di Gimenez che sta vivendo un periodo no.

I risultati del fantacalcio saranno determinate da molti fattori

Il rendimento dei migliori centravanti del campionato potrebbero essere inficiati dal momento di forma della squadra in cui militano, con alcune che sono prive di obiettivi.

Oltre al Monza, che è con un piede e mezzo in serie B, saranno altre due le compagini a lasciare la cadetteria, con una lotta a tre tra Empoli, Venezia e Lecce.