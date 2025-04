Addio ai nerazzurri per 50 milioni: la società non può più trattenerlo | Se ne va un altro top player

Il club deve cedere un suo gioiello in vista della sessione estiva di calciomercato. Ancora via un pezzo grosso della rosa.

Grossa novità per quel che riguarda il calciomercato estivo. Nella prossima sessione, infatti, non ci sarà soltanto lo slot tra l’1 luglio e l’1 settembre per poter fare acquisti e cedere calciatori, ma è stata decisa anche una finestra supplementare che si aprirà il prossimo 1 giugno e si chiuderà per il 10 dello stesso mese.

Questo per permettere alle squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno al 14 luglio, di potersi rinforzare e preparare al meglio, anche dal punto di vista dell’organico, in vista del nuovissimo e attesissimo appuntamento iridato.

L’Italia sarà rappresentata da Juventus e Inter nella rassegna iridata statunitense e soprattutto i nerazzurri appaiono come una delle squadre più pericolose in vista della fase finale della competizione. Inter che, in vista delle due finestre di calciomercato estivo, non dovrà nemmeno fare troppi sacrifici finanziari come fatto nelle passate stagioni a causa della crisi finanziaria della precedente gestione.

Anzi. L’Inter, a dir la verità, con i tanti soldi che sta incassando e incasserà dall’attuale Champions e proprio dal Mondiale per Club, potrebbe anche essere protagonista sul mercato e regalare ai propri tifosi investimenti importanti per rinforzarsi, rendere la squadra ancora più competitiva, ma soprattutto più giovane.

Atalanta, timori sul mercato per i tifosi

C’è un altro club nerazzurro della nostra Serie A che, invece, teme di perdere i pezzi al termine di questa stagione. Parliamo dell’Atalanta che già dovrà capire se il prossimo anno si troverà orfana del proprio condottiero, quel Gian Piero Gasperini che potrebbe lasciare o continuare senza rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026.

Insieme al tecnico, però, ci sono dei calciatori che ormai sono considerati prezzi pregiati e potrebbero lasciare Bergamo a fronte di offerte importantissime. Cosa che succede, d’altronde, ogni estate, ma che i dirigenti della Dea sono sempre stati bravi a non far incidere sui risultati della squadra che, in realtà, sono andati sempre migliorando.

Mercato Atalanta, sirene dalla Premier per Ederson

Dopo aver ceduto Koopmeiners alla Juventus la scorsa estate per circa 60 milioni di euro, i prezzi pregiati bergamaschi in vista del prossimo mercato estivo solo essenzialmente Mateo Retegui, Ademola Lookman e Ederson. Il terzo, però, rappresenta un vero perno della squadra ed è sicuramente un calciatore che sposta gli equilibri.

Le sue prestazioni e la sua piena padronanza del gioco e del centrocampo non sono certo passate inosservate e il brasiliano è ormai nel mirino dei più importanti club europei. Secondo Matteo Moretto, esperto di calciomercato, Ederson piace tantissimo ai due club di Manchester, City e United, ma non solo. Ci sono buone possibilità di vederlo quindi lontano dall’Atalanta. Capiremo dove, la valutazione è alta, con la Dea che chiede una cifra superiore ai 50 milioni.