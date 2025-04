“Squalificata in Europa per almeno 10 anni”: l’Inter paga con gli interessi | Hanno emesso la sentenza

Il destino dell’Inter è segnato, dopo questa Champions League si prepara a salutare le competizioni europee per un decennio

L’Inter ha staccato con merito il pass per la semifinale di Champions League, eliminando i campioni di Germania del Bayern Monaco. Adesso sul cammino verso la finale l’ostacolo è rappresentato dal Barcellona, in lizza come i nerazzurri per la vittoria del Triplete.

Una doppia sfida dall’esito incerto e che si prospetta carica di spettacolo anche per i tifosi neutri. Di fronte due squadre che hanno avuto la capacità di restare in corsa sino a Pasqua su tre fronti, un merito che deriva dalla gestione dell’organico da parte dei due allenatori.

Le seconde linee hanno fornito un contributo prezioso, con prestazioni degne di nota, reti pesanti che hanno permesso di confermare i club in vetta alla classifica del campionato italiano e spagnolo, nonostante la concorrenza di Napoli e Real Madrid.

Un finale di stagione che può portare soddisfazioni immense alle due tifoserie anche se resta il rischio di non alzare nessun trofeo, un fatto che sarebbe ingiusto dato il rendimento costante degli ultimi mesi.

L’Inter l’ha fatta franca troppe volte, adesso deve essere punita

L’Inter continua ad avere delle questioni irrisolte sul fronte extrasportivo. Il falso in bilancio esercitato dall’ex proprietà cinese non ha avuto delle ripercussioni, con il cambio avvenuto la scorsa estate.

I tifosi delle squadre rivali chiedono a gran voce un provvedimento severo nei confronti di una società che ha più volte scampato delle sanzioni che hanno subito altri club, come la Juventus.

Una farsa, una vergogna, una discarica a cielo aperto.

Intanto oggi una squadra che doveva essere retrocessa e squalificata in Europa per almeno 10 anni si gioca la semifinale.#Chinè e le #plusvalenze tanti auguri: i fascicoli che compiono gli anni https://t.co/cfJBwj8Vqz — Lapo Nero (@LapoNero) April 16, 2025

Non potrà più giocare in Europa per 10 anni, arriva la sentenza definitiva

Una disparità di trattamento che più volte è stata sottolineata. E così la squadra di Inzaghi si giocherà tra pochi giorni il match d’andata di semifinale della massima competizione europea, mentre per gli illeciti della famiglia Zhang avrebbe dovuto retrocedere ed essere esclusa dalle coppe internazionali.

A prescindere da eventuali decisioni della giustizia sportiva, in tal senso, lo spogliatoio resta compatto e concentrato per concludere al meglio una stagione che potrebbe avere dei risvolti storici.