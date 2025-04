Hanno falsificato il bilancio: le accuse fanno tremare la Juventus | Nuove prove svoltano il caso

Nuovi indizi e notizie sul caso che fece perdere la Champions e le coppe europee alla squadra bianconera due stagioni fa.

Il tema legato alle plusvalenze, e di conseguenza anche al falso in bilancio, continua ad essere di stretta attualità nel mondo del calcio, ma soprattutto nel nostro campionato di Serie A, tanto che ha spesso condizionato anche posizioni in classifica, qualificazioni in Europa e obiettivi finali.

L’ultima squadra ad essere al centro del ciclone per queste questioni è stato il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che è chiamato a rispondere sulla vicenda dell’acquisto di Osimhen e sui valori dati ad alcuni calciatori, ceduti come contropartita al Lille all’interno dell’affare che ha visto coinvolto il bomber nigeriano, ma ritenuti decisamente eccessivi.

Come tutti ricordano, invece, la Juventus, ma soprattutto i suoi ex dirigenti, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved e Fabio Paratici, hanno pagato con multe, inibizioni e squalifiche per il caso plusvalenze fittizie e falso in bilancio che ha sconvolto l’intero ambiente bianconero ed ha portato addirittura ad una rivoluzione in casa juventina.

Due stagioni fa, inoltre, il club bianconero fu penalizzato con. più di dieci punti e allo stesso tempo estromesso dalle Coppe Europee. Una situazione che portò la squadra bianconera, nonostante il terzo posto conquistato a fine campionato, a restare un anno senza competizioni continentali.

Juventus, caso plusvalenze e falso in bilancio

Diversi tifosi della Juventus, però, hanno contestato le motivazioni della sentenza e della squalifica, ma soprattutto hanno parlato di faziosità nel giudicare fittizie alcune plusvalenze. Al netto di valori di alcuni calciatori decisamente un po’ gonfiati e di operazioni di scambi alla pari o contropartite che assumevano quotazioni enormi, chi lo stabilisce il vero prezzo di un calciatore? Qual è la base di partenza?

Queste e tante altre sono domande che il tifoso juventino si è fatto nel corso degli anni e a cui è difficile trovare una risposta. Intanto, però, qualcuno di loro, su X, ha fatto notare come uno di quei calciatori per cui si è scatenato tutto l’affaire plusvalenze fittizie, ora sta esplodendo definitivamente e nell’ultima giornata di campionato ha giustiziato l’Inter con un gol da grande campione.

Caso plusvalenze Juventus e paradosso Orsolini

Parliamo ovviamente di Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna, che dopo l’esperienza in prestito, appunto dalla Juventus, fu acquistato definitivamente dal club felsineo nell’estate 2019 per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I bianconeri generarono, all’epoca dei fatti, una plusvalenza di 10.5 milioni che fu oggetto di critiche e poi di indagine.

Orsolini, però, nel corso di queste ultime stagioni ha dimostrato sempre di più il proprio valore ed ha terminato gli ultimi tre campionati in doppia cifra in quanto a reti segnate, trascinando il Bologna nelle zone altissime della classifica. Proprio per questo per qualche tifoso juventino, ora, appare ancora più assurdo che l’esterno bolognese fu oggetto di inchiesta “Plusvalenze” per la Juventus accusata per questo di aver fatto falso in bilancio.