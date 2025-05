40 milioni per strapparlo alla Juventus: ingaggio monstre per convincere l’attaccante | Siamo arrivati ai saluti

Il club bianconero potrebbe fare a meno del suo terminale offensivo in vista della prossima stagione e del futuro.

Ancora poche settimane e poi arriveranno i verdetti definitivi di questa stagione 2024/2025 che daranno un’idea più completa di quali squadre potranno parlare di bilancio positivo, quali avranno strappato a malapena la sufficienza e quali, invece, dovranno considerare quest’annata addirittura fallimentare.

Tra le squadre che ancora oscillano tra gli ultimi due responsi ed il cui giudizio finale non può prescindere da queste ultime decisive partite di campionato, c’è sicuramente la Juventus. I bianconeri, che però a dirla tutta avranno anche un Mondiale per club da disputare da metà giugno in poi, sono passati attraverso un fallimento di un progetto tecnico.

Thiago Motta, infatti, a cui erano state affidate le chiavi della Juventus e che avrebbe dovuto avere il compito di guidare il club bianconero verso il futuro e verso un nuovo ciclo, è stato esonerato a fine marzo e al suo posto è stato chiamato Igor Tudor che sta cercando in ogni modo di risolvere la stagione e qualificare la squadra alla prossima Champions League.

Il pass verso la competizione continentale più importante per club è fondamentale per la Juventus e per il suo prossimo futuro. Un mercato di livello e un progetto ancora una volta ambizioso, infatti, non può prescindere dai soldi che entrerebbero nelle casse bianconere grazie alla partecipazione alla prossima Champions.

Juventus, rebus attaccanti per il futuro

Se sarà Champions o no e se la squadra sarà allenata ancora da Igor Tudor o da qualcun altro, lo scopriremo, ma il mercato estivo sarà comunque spartiacque per conoscere la nuova rosa bianconera. Molti dubbi, almeno allo stato attuale delle cose, persistono sulla composizione del reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Al momento sembrano intoccabili soltanto in pochi, mentre tanti sono in bilico. Milik ha da poco rinnovato fino al 2027, spalmandosi l’ingaggio, ma difficilmente resterà in bianconero. Kolo Muani è arrivato in prestito secco e difficilmente la Juventus vorrà spendere cifre enormi per il suo riscatto, così come appare improbabile che il PSG lo voglia cedere ancora una volta con la stessa formula dell’inverno scorso. Almeno per il momento, invece, sembra incedibile Kenan Yildiz, ma un’offerta folle (80 milioni dalla Premier) cambierebbe le carte in tavola.

Mercato Juve, il Fenerbahce su Vlahovic?

E, poi, c’è Dusan Vlahovic. Dopo il periodo complicato passato con Thiago Motta, è arrivata la titolarità e la ritrovata fiducia di Igor Tudor e poi l’infortunio. La stagione del serbo resta negativa e complicata, così come la sua situazione contrattuale. Il rapporto tra lui e la Juve terminerà, allo stato attuale delle cose, nel giugno 2026 ed il suo stipendio resta enorme: 12 milioni di euro netti all’anno.

Al momento non ci sono margini per una trattativa che possa portare al rinnovo e la Juve in estate si guarderà attorno per cercare di cederlo e non arrivare invece, tra un anno, a perderlo a zero. Chiaro è che sarà difficile trovare un club che possa investire tanti soldi per lui. I bianconeri non vorrebbero scendere sotto i 50 milioni di euro e le ultime notizie di mercato parlano di un presunto interesse dei turchi del Fenerbahce che avrebbero intenzione di offrire 40 milioni al club torinese e 10 milioni netti annui al calciatore.