Conte ha in mente solo la Juve: l’azzurro è già un ricordo | Così si chiude l’affare

L’attuale tecnico del Napoli sarebbe già in procinto di lasciare il club partenopeo per fare ritorno nella sua ex squadra.

Un finale di stagione caldissimo, infuocato e che pone già un bivio strettissimo: sarà delusione cocente o gloria eterna, con una città che scoppierà di gioia e festeggerà per mesi e mesi uno Scudetto mai così poco annunciato? Questo è il dilemma davanti a cui si trovano tifosi e sostenitori del Napoli di ogni tipo.

Le ultime partite saranno decisive in tal senso, ma a Napoli sanno già che, rispetto al decimo posto della scorsa stagione e un campionato fallimentare arrivato dopo il terzo Scudetto della storia targato Luciano Spalletti, comunque andrà, questa può essere considerata l’annata del riscatto e del rilancio.

Gli azzurri, infatti, sono già sicuri di poter partecipare alla prossima Champions League, ma allo stato attuale delle cose, la qualificazione per la competizione continentale per club più importante in circolazione non può più bastare. Il destino di questa stagione e di un eventuale Scudetto, infatti, è tutto nelle mani del Napoli e di Antonio Conte.

Il tecnico leccese ha ancora una volta dimostrato di fare la differenza e di essere uno straordinario condottiero che porta le proprie squadre a trionfare, a vicine a farlo, in Serie A, nonostante progetti ancora in divenire, stagioni precedenti fallimentari e rose spesso non all’altezza della concorrenza.

Conte, addio al Napoli per tornare alla Juventus

A Napoli, Scudetto o non Scudetto, vorrebbero tenerselo stretto e sanno di poter contare su altri due anni di contratto a cui Conte dovrebbe tener fede. Eppure, quando di mezzo c’è l’ex allenatore di Juventus e Inter, nulla è scontato e le sue frecciatine immancabili alla società delle ultime settimane, oltre alla delusione circa la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, ma soprattutto per la sua mancata sostituzione, hanno già fatto scattare l’allarme.

C’è chi è pronto a giurare, infatti, che soprattutto se dovesse vincere il campionato, il tecnico leccese sarebbe pronto a salutare da eroe e vincente, sbattendo la porta in faccia e lasciando il Presidente De Laurentiis in pasto ai napoletani e ai critici. Questa, però, è solo un’ipotesi che si va a sommare alle frequenti voci che lo vorrebbero sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione.

Ecco la nuova Juventus di Antonio Conte

Il club bianconero, infatti, sarebbe pronto a ridargli la panchina che già fu sua dal 2011 al 2014 e di assicurargli, allo stesso tempo, un mercato importante e di livello. Secondo alcune voci, inoltre, Antonio Conte avrebbe già fatto le prime richieste ai dirigenti della Juventus, sia circa futuri acquisti che su attuali calciatori della rosa assolutamente da non cedere.

Secondo l’attuale allenatore del Napoli, infatti, gli intoccabili della rosa della Juventus di questa stagione sarebbero: Kephren Thuram, Teun Koopmeiners, Pierre Kalulu, Kenan Yildiz, Weston McKennie, Federico Gatti, Gleison Bremer e Michele Di Gregorio e attorno a loro si dovrà costruire la nuova Vecchia Signora.