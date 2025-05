Hamilton non ci sta: il pilota inveisce contro la scuderia | L’addio non è più un’ipotesi

Piove sul bagnato per Hamilton, un fallimento su tutta la linea per il campione di Formula Uno, cosa è successo al ferrarista

Lewis Hamilton ha iniziato nel peggiore dei modi la sua avventura con la Ferrari. Il sette volte campione del Mondo di Formula Uno ha firmato per due stagioni con il Cavallino Rampante ma nei primi cinque Gran Premi del 2025 non ha mai raggiunto il podio, dimostrando di essere in ritardo anche nei confronti del compagno di scuderia Charles Leclerc.

Il britannico fatica ad adattarsi alla nuova vettura, nonostante le modifiche messe in atto e l’attenzione massima riposta nei suoi confronti da parte di tutto il team, che ha a cuore le sue prestazioni.

Nelle recenti dichiarazioni il pilota è apparso giù di morale, quasi pronto a gettare la spugna con largo anticipo, nonostante, alla vigilia, le motivazioni fossero elevate, così come la convinzione di riportare ai vertici la Rossa.

C’è chi parla di ritiro già al termine di questo Mondiale, nel caso in cui non ci siano dei miglioramenti sostanziali di rendimento, ma non è l’unico problema che Lewis si trova ad affrontare.

Hamilton non ci sta, litigio e addio: la situazione

Nell’ultima gara ci sono stati attimi di tensione tra il pilota australiano e la scuderia Ferrari a causa del tempo perso dall’australiano sorpassato dal compagno LeClerc. Ne è seguito un acceso dibattito in radio, con LeClerc che invece ha preferito non peggiorare ulteriormente la situazione.

La convivenza tra i due piloti si fa sempre più difficile, e nel frattempo la Ferrari non piò che interrogarsi sul proprio futuro e su quello di chi sarà il primo pilota della prossima stagione.

Hamilton-Ferrari, aria di fallimento

Doveva essere il colpo che avrebbe cambiato le gerarchie all’interno della Formula Uno quello di Hamilton in Ferrari, ma così non è stato.

Nessuno dei due piloti è riuscito ad incidere, tanto da non essere mai veramente in corsa per il titolo mondiale, ma neanche per quello costruttori, un vero e proprio fallimento che in pochi avrebbero pronosticato a inizio stagione.