Conte lo ha corrotto: i soldi ce li ha messi il Napoli | Il video è già virale

Un filmato, diventato virale, sta impazzando sui social e ha mandato in tilt commenti e reazioni. Le accuse sono pesanti.

Il Napoli sta portando avanti un sogno chiamato Scudetto e lo sta facendo nonostante le mille difficoltà di una stagione lunga e logorante, ma soprattutto nonostante la cessione a gennaio di Kvaratskhelia che ha indebolito di parecchio la squadra senza rinforzarla a dovere.

Proprio in quel periodo della stagione, infatti, il Napoli ha rallentato in Serie A e si è fatto rimontare, e poi superare, dall’Inter che ha approfittato anche di alcuni infortuni di troppo capitati agli azzurri. Proprio in quel momento, però, i partenopei hanno saputo resistere ed ora si stanno regalando un finale di stagione da sogno.

Per molti è proprio Antonio Conte l’artefice di questo grande risultato, ma soprattutto della caparbietà e della resilienza che ha saputo infondere in un gruppo che non si è mai arreso ed ora sta cercando di portare a compimento un sogno chiamato Scudetto.

Dall’altra parte, invece, troviamo un’Inter che ha saputo mantenere aperti tre fronti su tre fino alla fine e che è andata incontro alle tantissime partite stagionali. Proprio un giocatore nerazzurro, nel frattempo, a poche ore dalla partitissima tra Inter e Barcellona andata in scena martedì sera, ha ricevuto delle accuse pesanti che possono certamente mettere a repentaglio serenità e concentrazione.

Violenza domestica, le gravi accuse a Marcus Thuram

Parliamo di Marcus Thuram che è stato tirato in ballo da un video choc, contenente gravi accuse sul suo conto e diffuso da una donna, Charlotte Lavish, influencer e attrice hard. Nella clip, diffusa su TikTok, compare lo stesso calciatore e la donna mostra dei lividi, frutto, a suo dire, delle violenze del calciatore. Nel filmato, ripreso da alcune testate e diffuso anche su altri social media, Charlotte racconta quanto sarebbe accaduto nel 2022, quando Thuram militava nel Borussia Moenchengladbach, in Germania.

Il centravanti l’avrebbe picchiata e le immagini, con dei lividi in bella mostra sul braccio, sono relative a sette giorni dopo la presunta aggressione. La donna, poi, riferisce che Thuram l’ha segregata in casa e ha preso il suo passaporto, ordinandole di non filmarlo e strappandole il telefonino dalle mani. Charlotte Lavish poi prosegue dicendo che l’interista l’avrebbe presa per una caviglia e trascinata per la stanza e spiegando come tutto sarebbe nato dopo un suo rifiuto ad avere un rapporto con lui.

Video Thuram, il post ironico su X

Molti sono critici con la donna e non le credono, soprattutto a causa della sua volontà di far uscire il video e le accuse solo ora, dopo tre anni dalla presunta aggressione. Nel frattempo, però, c’è chi scherza su X rispetto a questa vicenda e ironizza sul presunto pensiero di Fabrizio Biasin, opinionista e giornalista di fede Inter, spesso accusato di difendere a spada tratta calciatori e tesserati della propria squadra, senza la minima discussione.

Questo quanto riportato dal post ironico pubblicato da un tifoso del Napoli che fa finta di parlare a nome di Biasin: “Il video di Thuram? Colpa di Conte, mi risulta che abbia corrotto la signora per infangare il nostro Tikus, aumentano comunque i soldi spesi dal Napoli sul mercato, obbligo scudetto”.