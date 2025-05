“Campionato falsato”: accuse lanciate in diretta | Gravi conseguenze in Serie A

Fanno discutere le dichiarazioni sulle decisioni arbitrali e sull’operato dei direttori di gara in questa stagione.

Al netto di quanto sta succedendo in Champions League e nelle Coppe Europee, la stagione calcistica nella nostra Serie A è arrivata nel suo momento decisivo, con una volata finale entusiasmante che vedrà una tra Napoli e Inter trionfare e aggiudicarsi il titolo.

Al momento sono tre le lunghezze di distanza tra il Napoli di Antonio Conte capolista e l’Inter di Simone Inzaghi, seconda in classifica. Questo quando mancano tre giornate alla fine del campionato. agli azzurri, quindi, basterà fare sette punti in queste ultime partite per portare a casa il suo quarto Scudetto della storia.

Una volata entusiasmante senza esclusione di corpi, con sicuramente meno valori tecnici in campo rispetto agli anni scorsi, ma con non meno intensità. Una squadra arrivata decima nella scorsa Serie A, quindi, al momento sta tenendo dietro di sé i detentori del titolo e lo sta facendo grazie alla consapevolezza e la forza mentale di un gruppo che si affida al suo condottiero in panchina.

Le sfide contro Genoa e Cagliari in casa e quella contro il Parma di Chivu, in trasferta alla penultima, dovranno essere la cartina di tornasole del Napoli che avrà bisogno di sette punti, sui nove disponibili, per portarsi a casa lo Scudetto e regalare momenti di gioia incontenibile ai propri tifosi.

Serie A, Inter danneggiata dagli arbitri?

Nel frattempo, però, si cominciano a tratte i primi bilanci stagionali e stanno facendo molto discutere le parole del giornalista e opinionista sportivo, di fede interista, Fabrizio Biasin, che domenica sera, in occasione della consueta puntata di Pressing che va in onda sulle reti Mediaset, ha parlato di punti persi dall’Inter per errori arbitrali e di rimpiangere più quelli che altri, come quelli a Parma, persi, a suo dire, per bravura dell’avversario.

Quella degli ultimi errori arbitrali che sarebbero andati contro l’Inter e avrebbero favorito la rincorsa del Napoli in campionato, alla fine dei conti è la tesi che sposa anche Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, che non lo ha mai detto apertamente, ma ha spesso fatto notare davanti ai microfoni i piccoli torti subiti dalla sua squadra in questa Serie A.

Campionato falsato? Risponde Bastoni

Di tutt’altro avviso, almeno a parole, è invece il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni che, nella conferenza pre match di semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, è stato stuzzicato anche sull’operato degli arbitri e sui presunti torti subiti dalla sua squadra in campionato.

Queste le parole in merito di Bastoni che aveva risposto anche in merito all’arbitro di turno di Champions: “L’Inter ha subito torti arbitrali in Italia? Non penso ci siano stati grossi problemi a livello arbitrale, non penso che il campionato sia stato falsato”.