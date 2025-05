Vinco la Champions e poi vi saluto | Inzaghi, il suo ciclo all’Inter è finito: ecco a chi ha detto sì

Prima la vittoria della Champions League, poi l’addio all’Inter. Dopo quattro anni termina la sua avventura col club nerazzurro.

Sconfitto con un rocambolesco 7-6 complessivo il Barcellona di Hans-Dieter Flick nelle semifinali, l’Inter di Simone Inzaghi si appresta a giocare meritatmente la sua seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni.

Messo in preventivo fin dalla gara di esordio contro quel Manchester City che due anni fa a Istanbul le aveva sollevato in faccia la coppa dalle grandi orecchie, l’atto finale della massima manifestazione continentale per club è ora finalmente di nuovo realtà per i nerazzurri.

Protagonisti di un cammino europeo rasente la perfezione, in cui l’unica nota stonata è stata la sconfitta esterna col Bayer Leverkusen alla sesta giornata, i meneghini non hanno sbagliato praticamente niente nelle partite successive, guadagnandosi con grande merito la possibilità di rifarsi dopo il secondo posto del 2023.

Una possibilità, da cogliere stavolta il prossimo 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, che Lautaro e compagni saranno chiamati a sfruttare non solo per mettere in bacheca quella che sarebbe la quarta Champions della storia dell’Inter, ma anche, e forse soprattutto, per arricchire le casse della società alla quale, nelle prossime settimane, spetterà l’importante compito di ringiovanire una rosa che, sebbene competitiva, è tra le più anziane del continente.

Dumfries, eroe inaspettato della semifinale di Champions

Felice per aver messo in cassaforte, come detto, la seconda finale di Champions League in tre anni, l’Inter del presidente Beppe Marotta si gode felicemente, tra le altre cose, il meritato ingresso di Denzel Dumfries nel gruppo dei migliori esterni dell’intero panorama calcistico mondiale.

Protagonista inaspettato della semifinale contro il Barcellona, nella quale ha messo a segno una doppietta nella gara d’andata giocata al Montjuic, l’esterno olandese è risultato tra i migliori anche in quella di ritorno disputata al Meazza. Prestazioni, quelle offerte contro i blaugrana nel penultimo atto della massima manifestazione continentale per club, che hanno riportato meritatamente in auge il nome del classe ’96 che, legatosi al Biscione fino al 2028, potrebbe diventare oggetto del desiderio di vari top club nei prossimi mesi.

Inter, ora tutti vogliono Dumfries: l’olandese può andare via a fine stagione

Pronto a disputare da protagonista la finale di Champions League in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio, Denzel Dumfries potrebbe clamorosamente lasciare l’Inter al termine della stagione. Legato alla Beneamata dall’agosto 2021, dopo aver passato tre stagioni al Psv Eindhoven, l’esterno olandese potrebbe mettere fine alla sua esperienza interista qualora a fine mese dovesse riuscire a conquistare la quarta Champions della storia del club meneghino insieme ai suoi compagni.

In caso di affermazione in finale, il ciclo nerazzurro del classe ’96 potrebbe infatti considerarsi concluso al punto da indurre lo stesso Marotta a propendere per una sua ricca cessione. Il cartellino di Dumfries è valutato, ovviamente, non 50 milioni di euro dall’Inter che, pur consapevole della sua importanza nei piani di Simone Inzaghi, potrebbe sedersi a tavolino nelle prossime settimane per valutare la sua cessione a qualche top club. Il Barcellona, in tal senso, avrebbe già chiesto informazioni, ma al momento è ancora presto per tracciare scenari. Ne sapremo sicuramente di più prossimamente.