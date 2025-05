Giuntoli porta un bomber a Torino: volo diretto dall’Inghilterra | Colpo da oltre 70 milioni

Il Football Director juventino sta già lavorando in vista della prossima stagione per non rischiare di incappare negli stessi errori.

Le ultime tre partite del campionato di Serie A decideranno tantissimo e saranno anche importantissime per indirizzare le scelte future e la programmazione in vista della prossima stagione. C’è in ballo ancora tantissimo. Dallo Scudetto alla lotta Champions, dalla lotta per l’Europa a quella per la salvezza. Sono pochissimi i verdetti già emessi.

Nel frattempo, però, ci sono delle squadre che si giocano davvero una fetta di questa stagione, ma anche gran parte della prossima. Tra queste c’è sicuramente la Juventus che non può di certo fallire il pass per la prossima Champions League se vuole costruirsi un futuro ambizioso e importante.

Il club bianconero è quarto in classifica, ma ha gli stessi punti di Roma e Lazio e solo uno in più del Bologna. Al netto dell’Atalanta, che sembra ormai dentro alla prossima Champions League, resta un posto da assegnare che nelle ultime giornate sarà combattuto tra quelle quattro squadre.

I soldi derivanti dalla Champions League sarebbero troppo importanti per Cristiano Giuntoli e l’intera dirigenza della Juventus. Da quelli si potrebbe partire per costruire una rosa migliore e per farlo attraverso un mercato che non debba prevedere grossi sacrifici in sede di campagna acquisti, ma soprattutto per quel che riguarda le cessioni.

Juve, ecco la situazione dell’attacco

Importante sarà capire le scelte che il club bianconero farà per il proprio attacco che al momento resta il reparto con le maggiori incognite. Milik si è spalmato lo stipendio e ha rinnovato fino al 2027, ma potrebbe comunque andar via perché non rientra nei piani societari. Difficile, poi, pensare ad una Juve che possa svenarsi per cercare di trattenere Kolo Muani.

L’attaccante francese aveva convinto all’inizio, con gol a raffica e prestazioni di livello, ma poi si è arenato e al momento, a meno di regali inattesi da parte del Paris Saint Germain, è difficile pensare che la Juventus possa investire tanti soldi per puntare su di lui. Poi, ovviamente, c’è da risolvere la grana Vlahovic. Il serbo guadagna 12 milioni di euro l’anno e ha un contratto in scadenza nel 2026.

Mercato Juve, spunta la pista Hojlund

Al momento si può pensare ad una sua cessione o ad una sua permanenza, perdendolo a zero tra un anno, ma è difficile immaginarsi altri scenari. Al netto di queste valutazioni, quindi, la Juventus avrà sicuramente bisogno di un attaccante e probabilmente anche di un grosso investimento per questo ruolo fondamentale. In passato si è parlato di Osimhen e Retegui, come prima e seconda scelta per la prima linea.

Al momento, però, sembra difficile arrivare ai primi due e si sta facendo con forza il nome di Rasmus Hojlund, attaccante danese che il Manchester United prelevò, per circa 70 milioni di euro più bonus, due estati fa dall’Atalanta. In Premier il biondo, classe 2003, non ha particolarmente convinto e Giuntoli avrebbe allacciato i primi contatti con l’entourage del calciatore per convincerlo ad accettare l’offerta bianconera.