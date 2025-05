Il nuovo Yamal è già in Serie A: gol e giocate da campione assoluto | Farà le fortune di questo club

Anche il calcio italiano ha nelle mani un potenziale fuoriclasse come Yamal, potrebbe debuttare presto in serie A

In questa stagione diversi under 19 si sono messi in mostra. A guidare la classifica dei potenziali fuoriclasse del futuro vi è Lamine Yamal, che, ancora minorenne, ha già messo in bacheca da titolare un Europeo la scorsa estate e sta trascinando il Barcellona al trionfo in Liga.

L’esterno spagnolo è stato imprendibile per gli arcigni difensori dell’Inter che hanno cercato in ogni modo di contenere le proprie folate offensive. Un avversario complicato, in grado di accendere la partita con una singola giocata e di andare al tiro da ogni posizione.

Le squadre italiane stanno provando a valorizzare il proprio settore giovanile, come testimonia la nascita del progetto Under 23 che ha coinvolto la Juventus, il Milan e l’Atalanta, che hanno allestito una squadra che partecipa alla Lega Pro.

I rossoneri confidano nella rapida ascesa di due 2008 come Christian Comotto e Francesco Camarda, protagonisti anche con la maglia azzurra. Un centravanti e un centrocampista che hanno qualità da vendere e che sono destinati a una carriera di alto livello.

Anche il calcio italiano ha dei minorenni di enorme talento

Ma la Juventus è stato il primo club a investire sulla Next Gen, con il precedente triennio di Max Allegri che si è caratterizzato con l’inserimento in rosa di molti talenti della cantera bianconera, un modus operandi che è proseguito anche con Thiago Motta.

L’ex tecnico del Bologna ha confermato Kenan Yildiz, classe 2005, che sta indossando la maglia numero 10 che è stata di un certo Alex Del Piero, e ha lanciato da titolari due prospetti come Mbangulà e Savona. Il prossimo potrebbe essere Alex Amadio.

Si sta parlando troppo poco di Alex #Amadio, attaccante classe 2008, arrivato alla #Juve quest’estate I bianconeri ci hanno puntato molto: capocannoniere della #Juve U17 con 14 gol in campionato e capocannoniere del Puskas Suzuki 👏 pic.twitter.com/HojWBpK4Cb — Nicolò Corradino (@CorradinoNicolo) May 6, 2025

Ha stupito tutti con reti di pregevole fattura, per molti è predestinato

Lui è un attaccante, classe 2008, arrivato alla Continassa la scorsa estate e capocannoniere dell’Under 17 con 14 reti in campionato.

C’è chi ritiene che il Mondiale per Club possa essere la vetrina per essere testato, ancora prima del rapido ritiro che anticiperà l’avvio della prossima serie A. Igor Tudor è stato avvertito e potrebbe valutare di inserirlo nella lista dei convocati per la prima edizione del torneo al quale la Juventus prenderà parte da metà giugno.