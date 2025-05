“Lascerà la Juventus al 100%”: la società ha detto basta | Con lui non si può continuare

Il club bianconero ha già deciso il futuro di un suo tesserato e non ha più intenzione di tornare indietro in queste settimane.

Il finale di stagione sarà decisivo per comprendere il giudizio definitivo che si dovrà dare ad un’annata che comunque non potrà che essere giudicata deludente, ma che i tifosi della Juventus sperano possa quantomeno concludersi con la conquista dell’obiettivo minimo prefissato.

La qualificazione alla prossima Champions League, infatti, non può che essere l’unica vera ancora di salvataggio e lo sarebbe, sia per giudicare meno negativamente questa stagione, sia per cominciare con speranza e sotto i migliori auspici la prossima.

Dopo le ultime partite di campionato, che stabiliranno se i bianconeri riusciranno a raggiungere il quarto posto e staccare il pass per la prossima Coppa Campioni, ci sarà da affrontare anche il nuovissimo Mondiale per Club negli Stati Uniti, con partite di altissimo prestigio internazionale che potranno far bene alla Juve sotto tutti i punti di vista.

Da questi due prossimi appuntamenti si capirà meglio poi anche il destino di tanti tesserati attuali del club bianconero. Dai tanti calciatori in bilico, fino ad arrivare all’allenatore, Igor Tudor, che ha sicuramente migliorato lo spirito di gruppo e squadra rispetto al suo predecessore, Thiago Motta, ma non deve ancora guadagnarsi la riconferma.

Juve, ecco la situazione di mercato delle punte

Da quello che sarà il nome del prossimo allenatore della Juve, poi, si passerà alla scelta dei calciatori e della rosa che dovrà affrontare la prossima stagione, sperando di renderla migliore rispetto a quella che sta per terminare. Molti dubbi, almeno allo stato attuale delle cose, permangono rispetto a quello che dovrà essere il parco attaccanti bianconero.

Al momento, infatti, delle attuali prime punte, non dovrebbe restare nessuno. Milik, anche se ha da poco rinnovato fino al 2027, spalmandosi l’ingaggio, dovrebbe comunque andar via, mentre Kolo Muani difficilmente resterà oltre i termini previsti dal prestito di sei mesi concordato a gennaio con il Paris Saint Germain.

Juventus, Vlahovic via al 100%

E, infine, c’è Dusan Vlahovic. Secondo alcuni esperti di mercato bianconeri, infatti, il serbo lascerà la Juventus al 100% in estate. Ad oggi, come sappiamo, non è stato raggiunto alcun accordo tra il club e il giocatore per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2026 e che parte dalla base da una base di 12 milioni di euro netti annui che percepisce il calciatore.

L’attaccante serbo avrebbe suscitato l’interesse di alcuni club turchi (Fenerbahce e Galatasaray su tutte). Per settimane, inoltre, il Newcastle ha fatto pressioni su di lui per convincerlo a scegliere la Premier. Per ora, però, Vlahovic ha concordato con Tudor che la sua priorità principale è portare la Juventus in Champions League la prossima stagione e poi pensare al suo futuro.