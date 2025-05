Si accascia al suolo in diretta: attimi di panico in Serie A | Si teme il peggio

Ancora momenti di paura e tensione su un campo di calcio italiano. Episodio avvenuto in diretta e visto da tutti.

Manca ormai poco e un’altra stagione estenuante e piena di impegni andrà in archivio, tra campionati nazionali e coppe europee. Un’altra annata che ha messo a dura prova la salute, mentale e fisica, dei calciatori, con diversi gravi infortuni che l’hanno caratterizzata.

Non si può certamente dimenticare, ovviamente, quanto accaduto in Fiorentina-Inter di inizio dicembre scorso, quando il centrocampista ex Roma, Edoardo Bove, ha avuto un arresto cardiaco, per fortuna breve e momentaneo, ed ha perso i sensi, svenendo sul terreno di gioco.

Le sue condizioni fecero temere subito il peggio, calciatori, avversari e compagni di squadra, terna arbitrale e tifosi non potevano credere ai propri occhi e l’ambulanza entrò in campo per portare, con codice rosso e d’urgenza, il giovane calciatore all’Ospedale più vicino.

La sua situazione di salute per fortuna rientrò e dopo qualche giorno Bove fu dimesso dall’Ospedale. Ora, sta bene, ma per il momento non può più giocare a livello agonistico. Probabilmente, come già successo per Blind ed Eriksen negli scorsi anni, avrà bisogno di un defibrillatore interno e sottocutaneo e con quello potrà continuare la sua carriera anche se lontano dall’Italia.

Inter-Barcellona, attimi di paura per Frattesi

Nel frattempo, però, nella storica semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, ci sono stati alcuni attimi di paura per un altro centrocampista italiano, rientrati però dopo pochissimi secondi. Davide Frattesi, eroe interista del momento, aveva appena segnato la rete del definitivo 4-3 nel primo tempo supplementare. Da lì è stato assalito dalla gioia, dalle emozioni e dai compagni.

Il calciatore, ad un certo punto, ha avuto una sorta di mancamento e si è seduto sul terreno di gioco. Asllani era pronto per entrare al suo posto e finire la partita. La situazione è però rientrata, Frattesi si è subito sentito meglio ed ha potuto terminare la partita e partecipare anche ai grandissimi festeggiamenti finali di tutto San Siro.

Frattesi, le sue parole al termine del match

Proprio in quei concitati minuti che hanno seguito il triplice fischio finale Frattesi è stato avvicinato dai microfoni di Sky Sport ed ha spiegato, insieme alla gioia e alle emozioni del momento, cosa fosse successo dopo il suo gol. Queste le sue parole: “Vedevo tutto nero, sono stato fortunato a finire la partita”.

Frattesi ha poi proseguito: “Mi sono stirato all’addome nei giorni scorsi e abbiamo fatto un lavoro incredibile per esserci stasera. E’ incredibile essere in finale di Champions, non so che dire. Non pensavo di superare Monaco come emozioni, è incredibile. E’ il bello del calcio. Non ho un talento incredibile ma non mollo mai. Sono l’ultimo a mollare e il primo a crederci”.